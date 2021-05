Xây dựng các kịch bản ứng phó Covid-19, EVNNPT quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép

Ông Phạm Lê Phú, Tổng giám đốc EVNNPT

- Thưa ông, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, mặc dù trong các đợt Covid-19 trước, EVNNPT đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch nhưng điều đó dễ gây chủ quan, vậy EVNNPT có chỉ đạo gì mới trong phòng dịch lần này?

Để tránh tư tưởng chủ quan, trong thời gian qua, EVNNPT đã liên tục chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị quán triệt tới toàn thể người lao động luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Chính phủ, địa phương, các chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế của EVN và EVNNPT. Cùng với đó, một số giải pháp mới đã và đang được triển khai, như: Huy động công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công trong công tác động viên CBCNV tích cực thực hiện các quy định và biện pháp phòng, chống dịch.

Sử dụng tối đa những ứng dụng của khoa học, công nghệ, tự động hóa trong công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện và khử khuẩn tại các nơi làm việc. Chuyển phần lớn các cuộc họp sang họp trực tuyến qua hội nghị truyền hình, Zoom Meeting, Microsoft Teams…

Ngoài ra để giảm tải công việc cho người lao động, EVNNPT đã áp dụng triệt để các ứng dụng khoa học công nghệ để kiểm tra, giám sát, giám sát trực tuyến đảm bảo lưới điện vận hành an toàn như UAV, camera, thiết bị giám sát MBA, kháng điện…

- Trong trường hợp các trạm, đường dây, công trường có trường hợp bị nhiễm Covid-19 thì EVNNPT ứng phó ra sao?

EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kịch bản cụ thể. Đối với vận hành trạm biến áp, khi có ca bệnh thì ngoài việc người bị nhiễm bệnh phải tới cơ sở điều trị thì gần như toàn bộ lực lượng tại trạm này bị cách ly theo quy định. Do vậy đơn vị quản lý trạm biến áp này cần phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và đơn vị cấp trên trực tiếp về tình hình ca bệnh cũng như những người có nguy cơ do tiếp xúc với ca bệnh. Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trạm biến áp, nhất là khu nhà điều hành, nhà nghỉ ca. Điều động lực lượng đến trực vận hành, thay thế cho những người đã được đưa đi điều trị hoặc cách ly. Đối với các đội truyền tải, các công trường xây dựng thì việc khai báo, khử khuẩn cũng được xử lý tương tự. Do lực lượng quản lý đường dây không phải làm theo ca và cũng không phải thường xuyên có mặt tại hiện trường nên việc ứng phó cũng dễ hơn. Trong trường hợp này các đơn vị cử lực lượng thay thế để kiểm tra theo định kỳ và sẵn sàng xử lý sự cố nếu có theo yêu cầu của các cấp điều độ.

Các công trường xây dựng thì tùy từng mức độ cần thiết, EVNNPT sẽ có những chỉ đạo xử lý phù hợp. Đối với những dự án cấp bách thì các đơn vị quản lý dự án cùng các nhà thầu xây lắp sau khi khử khuẩn toàn bộ khu vực sẽ điều động lực lượng đến thay thế để đảm bảo tiến độ.

EVNNPT triển khai công tác phòng dịch nghiêm ngặt

- Nhiều dự án lưới điện đang trong giai đoạn nước rút, EVNNPT có chỉ đạo gì để đảm bảo song hành 2 nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo đầu tư xây dựng?

EVNNPT đã tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch, vừa đảm bảo đầu tư xây dựng để hoàn thành đóng điện 72 dự án, khởi công 47 dự án trong năm 2021.

Song song với các kịch bản đã xây dựng, EVNNPT cũng đã có nhiều chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, yêu cầu tuân thủ và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, của ngành y tế, chính quyền địa phương liên quan để các đơn vị chủ động đôn đốc và kiểm soát chặt chẽ các nhà thầu thi công tại công trường, tránh tình trạng và hiện tượng chủ quan, lơ là và mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

EVNNPT trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai dự án, trong một số trường hợp cụ thể trực tiếp tham gia để điều hành, từ công tác điều phối cung cấp thiết bị, các thủ tục thu xếp vốn đến điều hành trên công trường và huy động các lực lượng nội bộ trong EVNNPT. Giám đốc các Ban quản lý dự án phải trực tiếp điều hành thường xuyên tại công trường trong giai đoạn nước rút, để huy động tối đa và điều phối nguồn lực các đơn vị tham gia công trường do lãnh đạo cao nhất chỉ huy thực hiện.

- Nhưng đây cũng là cơ hội để ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu lây lan dịch bệnh, với EVNNPT thì sao?

Trong các giải pháp ứng dụng KHCN đã triển khai, có nhiều giải pháp giúp EVNNPT điều hành sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, đảm bảo vận hành àn toàn hệ thống trong thời gian Covid diễn biến phức tạp, tránh tiếp xúc, lây nhiễm dịch bệnh, đặc biết đối với lực lượng vận hành hệ thống điện. Cụ thể, trong vận hành lưới điện là triển khai trạm biến áp không người trực vận hành; ứng dụng thiết bị bay kiểm tra, phun thuốc tiệt trùng các trung tâm vận hành; dùng camera giám sát quản lý vận hành đường dây.

Trong quản lý điều hành là ứng dụng camera giám sát thi công các công trình xây dựng; họp trực tuyến đến tất cả các đơn vị cấp 4, các đơn vị giám sát, điều hành thi công công trình.