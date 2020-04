Xe máy cũ mùa dịch: 'mua làm gì giờ này'

Anh Thắng, chủ cửa hàng xe gắn máy cũ trên đường Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), thông tin, thường mọi năm, ngay sau Tết Nguyên đán , thị trường xe máy cũ khá nhộn nhịp do người mua có ít tiền rủng rỉnh sau Tết, muốn mua xe để đi làm, đi học. Mọi năm sức mua tăng 50 - 70%, nay lại giảm 50%. Khách hàng đa số là giới công nhân, sinh viên. Tuy nhiên, Tết ra đúng ngay mùa dịch, nên nhân viên và chủ cửa hàng “ngồi chơi xơi nước” hoặc tiếp vài ba khách lai rai đến cửa hàng chỉ để coi xe, hỏi giá.

Anh Phát, chủ cửa hàng xe máy Lộc Phát (Hà Nội) cho biết, dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình mua bán tại cửa hàng. Doanh số bán chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. “Lượng khách gọi hỏi ít hẳn đã đành, thậm chí nhiều người gọi hẹn xong cũng không tới. Trong tuần này, cửa hàng đã bị “hủy” 3 cuộc hẹn của khách. Chắc cũng do cao điểm chống dịch”, anh Phát cho biết.

Trên chợ xe máy cũ online, lượng view tìm hiểu, lựa chọn các mẫu xe vẫn tăng nhưng số người xuống tiền kết thúc giao dịch lại giảm mạnh . Theo thống kê của trang Chợ Tốt Xe, trong tháng 2 và tháng 3, số lượt xem của chuyên mục xe máy tăng mạnh lên đến 29% so với trước Tết. Nhưng số lượt liên hệ mua xe lại giảm khoảng 30% so với thời gian trước Tết. Đại diện trang này cho biết: “Ảnh hưởng của mùa dịch, người mua đa số có tâm lý chờ đợi, chưa sẵn sàng liên hệ xuống tiền mua xe trong thời điểm này. Mua bán xe máy cũ thường lãi thấp, cho dù nhiều chủ cửa hàng giảm giá vài trăm ngàn đồng mỗi chiếc khách vẫn không mặn mà. Thậm chí, nhiều cửa hàng đã tạm ngừng nhập thêm xe mới, nhiều mẫu xe chấp nhận bán huề vốn hoặc lãi rất ít để xoay xở dòng tiền”. Theo thống kê, số lượng tin đăng xe trên Chợ Tốt Xe sau Tết chỉ tăng 4% so với thời điểm trước Tết.