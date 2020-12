Xu hướng ‘cá nhân hóa’ trong trải nghiệm khách hàng

Các ngân hàng thường tập trung vào những yếu tố như trải nghiệm liền mạch, dịch vụ đa tiện ích, cập nhật xu hướng, tạo sự thú vị, khác biệt và đặc biệt là “cá nhân hóa” theo ý muốn của người dùng. Nắm bắt xu hướng này, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đã cho ra mắt ngân hàng số SeAMobile - ứng dụng tài chính thông minh với nhiều tính năng vượt trội khác biệt các ứng dụng tài chính khác tại Việt Nam.

Trợ lý tài chính riêng

Quản lý tài chính cá nhân - tính năng ấn tượng nhất của SeAMobile cho phép khách hàng nắm được tình hình các khoản tài chính khả dụng và khoản đang nợ, đồng thời có cái nhìn tổng quan về thu nhập và chi tiêu của mình bằng cách liệt kê, so sánh các khoản thu - chi và phân tích, cảnh báo chi tiêu theo mức khuyến nghị dựa theo mô hình 6 lọ quốc tế cũng như gợi ý các kênh gửi tiết kiệm, đầu tư hiệu quả nhất.

SeAMobile còn cho phép khách hàng chủ động điều chỉnh tỷ trọng phân bổ tài chính theo nhu cầu giữa các lọ thiết yếu cũng như thiết lập các mô phỏng mục tiêu tài chính, chủ động đặt mục tiêu/hạn mức tài chính cá nhân. Khi chi vượt quá hạn mức, trợ lý SeAMobile sẽ nhắc nhở để khách hàng điều chỉnh chi tiêu hợp lý.

Ứng dụng cũng giúp khách hàng nhanh chóng thanh toán mọi loại hóa đơn, đặt mua vé máy bay/khách sạn, mở tài khoản tiết kiệm... Đặc biệt, SeAMobile cho phép người dùng sử dụng tính năng gửi tiền mừng kèm theo lời chúc/hình ảnh tùy chọn.

Cá nhân hóa giao diện trải nghiệm

Một tính năng hấp dẫn với khách hàng của SeAMobile chính là tùy biến giao diện (tùy chọn các giao diện/ màu giao diện theo sở thích cá nhân). Chỉ cần vài thao tác đơn giản khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi bộ giao diện theo sở thích, giới tính, sự kiện hoặc những ngày đặc biệt như: giao diện riêng cho phái nữ SeALady, công nghệ số SeADigital, Giáng sinh, Tết… Thời gian tới SeAMobile hứa hẹn sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều bộ giao diện đa dạng và ấn tượng cũng như chế độ dark-mode.

Khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi bộ giao diện theo sở thích, giới tính, sự kiện

Đặc biệt, để chung vui và chào đón lễ hội Giáng sinh 2020, SeAMobile đã cập nhật ngay 2 bộ giao diện phù hợp với không khí Noel với các tông chủ đạo đỏ - trắng - xanh, qua đó mong muốn đưa ứng dụng và Giáng sinh trở nên gần gũi hơn đối với khách hàng chứ không chỉ đơn giản là ứng dụng thực hiện giao dịch ngân hàng. Không chỉ có vậy, lời chúc năm mới của SeAMobile cũng theo lối chơi chữ mang hàm nghĩa gắn xu thế công nghệ với lời chúc năm mới an lành nhưng không quên “giãn cách” cần thiết trong giai đoạn phòng chống Covid-19, hạn chế tụ tập đông người, ưu tiên kết nối bằng công nghệ với thông điệp “Wishing you a DIGITAL Christmas & Appy New Year”. SeABank một lần đưa khách hàng đến với những phiên bản công nghệ số hiện đại, từ đó thay đổi thói quen giao dịch sao cho phù hợp với xu thế số hóa toàn cầu.

Bộ giao diện phù hợp với không khí Noel với các tông chủ đạo đỏ - trắng - xanh

Trước đó, nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, SeAMobile cập nhật giao diện màu tím - phiên bản dành tặng riêng cho phái đẹp - SeALady, như một món quà ý nghĩa tri ân phái đẹp. Trong thời gian tới, bộ giao diện chào đón năm mới 2021 sẽ được ra mắt, đáp ứng nhu cầu “biến hình” của nhiều người muốn “cá nhân hóa” theo phong cách riêng.

Không cứng nhắc vào một khuôn mẫu nhất định, ứng dụng SeAMobile cho phép người dùng thoải mái sắp xếp các tiện ích ngoài màn hình chính theo nhu cầu sử dụng cá nhân bằng cách di chuyển các icon chỉ với thao tác chạm, giữ và kéo đến vị trí mong muốn. Như vậy, tùy vào mục đích sử dụng của từng cá nhân mà màn hình giao diện của mỗi người dùng sẽ khác nhau, đảm bảo tính tối ưu khi thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số.

Đồng nhất trải nghiệm trên các thiết bị

SeABank đã nâng cấp và đồng nhất trải nghiệm giao diện cũng như tính năng của SeAMobile ở mọi nền tảng trình duyệt máy tính, iPad, thiết bị di động, với tốc độ xử lý nhanh chóng giúp khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch ngân hàng bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào.

