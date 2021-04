Xu hướng đầu tư đất nền có sổ dưới 2 tỉ đồng khu vực cách TPHCM 30km

Tuy nhiên, với độ khan hiếm dự án cùng mức giá ngày một tăng cao khiến các nhà đầu tư khó có thể sở hữu được sản phẩm tốt.

“Dưới 2 tỉ đồng, khó mua được đất nền tại TP.HCM”

Đó là lời khẳng định của nhiều chuyên gia khi nói về cơ hội đầu tư bất động sản dưới 2 tỉ đồng tại TP.HCM và vùng vệ tinh trong 2021.

Ghi nhận thực tế, giá đất tại quận 12 hiện đang rơi vào khoảng 60 - 80 triệu đồng/m², tương đương 6 - 8 tỉ đồng/nền 100m²; các huyện vùng ven như Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn và cả Cần Giờ hiện giá cũng đã vượt ngưỡng 3 - 4 tỉ đồng/nền.

Tại TP.Thủ Đức - TP.HCM, hoạt động mua bán đất nền cũng diễn ra nhộn nhịp ngay sau khi có quyết định lên thành phố. Ví dụ trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Phước Thiện, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng… (quận 9 cũ), vị trí đất mặt đường đã lên tới 100 triệu đồng/m². Tại phường Trường Thọ (quận Thủ Đức cũ) giá đất trước đây chỉ khoảng 40 - 50 triệu đồng/m² nay đã tăng lên tới 70 - 90 triệu đồng/m². Giá thấp nhất tại khu vực này cũng được ghi nhận trên dưới 4 tỉ đồng/nền.

Đất nền vùng vệ tinh có sổ đỏ dưới 2 tỉ đồng thu hút đầu tư

Theo các chuyên gia địa ốc, nếu nhà đầu tư có dòng vốn dưới 2 tỉ đồng, nên lựa chọn cách dịch chuyển về các vùng vệ tinh thành phố, đặc biệt là thị trường mới nổi như Long An do quỹ đất còn nhiều và giá cả cũng thấp hơn so với các quận vùng ven TP.HCM, thậm chí thấp hơn so với Bình Dương hay Đồng Nai.

“Ví dụ, lô đất diện tích 100 - 150m² tại Long An chỉ có giá tầm 1,4 - 2 tỉ đồng/nền, nhà đầu tư có thể kỳ vọng tăng giá trong một năm khoảng 20 - 25%. Nhưng với số vốn này, nhà đầu tư chỉ có thể mua được căn hộ cũ ở TP.HCM hoặc nhà phố tại Bình Dương, Đồng Nai nhưng diện tích rất nhỏ, lợi nhuận không nhiều. Vì vậy, đất nền Long An vẫn là kênh đầu tư thu hút”, một vị chuyên gia phân tích.

Garden Riverside trở thành “hàng hot” đầu tư tại khu vực vệ tinh cách TP.HCM 30km

Số liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2021, lượng quan tâm BĐS Long An tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số dự án tại Long An có tiềm năng tốt, giá bán dao động 14 - 26 triệu đồng/m² thu hút hàng trăm khách hàng tham quan và chọn sản phẩm mỗi ngày, nhất là các dự án có pháp lý đầy đủ.

Dự án Garden Riverside đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho cư dân

Tiêu biểu có thể kể đến dự án Garden Riverside, hiện đang là dự án nổi bật hàng đầu Long An với mức giá từ 1,4 tỉ đồng/nền 100m² cùng pháp lý hoàn chỉnh. Dự án đã có phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng, hoàn thiện tiền sử dụng đất và sổ riêng từng nền. Hiện dự án đã hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho cư dân. Được biết, ngày 24.4 sắp tới, chủ đầu tư sẽ tiến hành trao sổ đợt đầu cho cư dân Garden Riverside.

Phối cảnh Garden Riverside với không gian xanh mát giữa 2 sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây

Bên cạnh thế mạnh về pháp lý, Garden Riverside còn thừa hưởng hệ sinh thái xanh mát quanh năm khi nằm giữa 2 sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây cùng 3 dòng kênh nội khu, tạo nên máy điều hòa tự nhiên, giúp cân bằng nhiệt, lá phổi xanh thanh lọc bầu không khí cho cả khu vực, đáp ứng nhu cầu sống xanh - sống khỏe mỗi ngày dành cho cư dân.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên mặt tiền DT 818, ngay trung tâm hành chính huyện, trong khu dân cư hiện hữu, gần các khu công nghiệp như KCN Tân Thành (768ha), KCN Hòa Bình (118ha), KCN Việt Phát (1.800ha), KCN Thủ Thừa (188ha)... Từ dự án chỉ mất 10 phút đến cao tốc Trung Lương - TP.HCM, 15 phút tới trung tâm TP.Tân An, 30 phút kết nối với TP.HCM.

Giới đầu tư đánh giá, với tốc độ phát triển của hạ tầng giao thông nhanh như Long An, nhất là những khu đất nằm ngay trục đường huyết mạch, gần khu dân cư, khu công nghiệp, mặt tiền đường… giá đất có thể tăng đột biến, gấp nhiều lần so với thời điểm đầu tư. “Thực tế, khoảng 5 năm trở lại đây, lợi nhuận đất nền có lợi thế hạ tầng thường tăng rất tốt, tính thanh khoản cao từ 15 - 50, 70 có nơi đến 100% so với giá trị đầu tư ban đầu”, ông Hoàng Bá Linh - kinh nghiệm 10 năm đầu tư đất nền chia sẻ.