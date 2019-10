Xuất khẩu đá quý, kim loại quý tăng gấp 3 lần

Dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương) cho biết, kim ngạch xuất khẩu đá quý, kim loại tháng 8.2019 của cả nước đạt 510,96 triệu USD, tăng 6,1% so với tháng 7.2019 và đây là tháng tăng thứ tư liên tiếp.

Tính chung sau 8 tháng năm 2019, xuất khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm thu về trên 1,5 tỉ USD, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Việc này đã đưa nhóm hàng đá quý, kim loại quý vươn lên dẫn đầu các mặt hàng xuất khẩu có mức tăng mạnh trong thời gian qua.

Việt Nam xuất khẩu mặt hàng đá quý , kim loại và sản phẩm chủ yếu sang các thị trường Mỹ, Hồng Kông , Nhật Bản… Trong đó, Mỹ dẫn đầu kim ngạch đạt 266,92 triệu USD, tăng 4,42% so với cùng kỳ 2018. Đứng thứ hai là thị trường Hồng Kông đạt 39,91 triệu USD, tăng 76,88% so với cùng kỳ năm 2018. Kế đến là thị trường Nhật Bản đạt 38,56 triệu USD, giảm 4,79% so với cùng kỳ 2018. Ngoài ba thị trường chủ lực kể trên, Việt Nam còn xuất sang các thị trường khác như Bỉ, Hàn Quốc, Úc, UAE...