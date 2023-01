Tài khoản định danh điện tử để làm gì?

Bộ Công an cho biết, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Theo đó, tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID), do Bộ Công an phát triển.

Tài khoản định danh điện tử được sử dụng như thế nào?

Theo Phòng tham mưu Công an TP.HCM, người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ có những lợi ích như tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công.

Ngoài ra, công dân có thể thay thế CCCD và các loại giấy tờ mà họ đăng ký tích hợp, hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế...

Công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện và nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền...

Tạo ra những công cụ thật sự thuận tiện, công dân có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu; nhưng vẫn đảm bảo được sự quản lý chặt chẽ, an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, tránh giả mạo giúp các giao dịch được an toàn.

Điều kiện để đăng ký tài khoản định danh điện tử

Theo Bộ Công an, điều kiện để công dân đăng ký tài khoản định danh điện tử là các cá nhân đủ 14 tuổi trở lên (đăng ký thông qua ứng dụng định danh điện tử). Cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản định danh của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Khi đăng ký tài khoản, cá nhân cần khai báo đầy đủ các thông tin gồm: số định danh cá nhân, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; họ và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; quốc tịch; số điện thoại; email.

Tài khoản định danh điện tử có những mức độ nào?

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06 - Công an TP.HCM), có 2 mức độ tài khoản định danh điện tử.

Cụ thể mức độ 1: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được so sánh, đối chiếu tự động trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như: phòng chống dịch (khai báo y tế, thông tin tiêm chủng…), giải quyết dịch vụ công trực tuyến (thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng…).

Với mức độ 2: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Với tài khoản mức độ 2, công dân có thể sử dụng tất cả các chức năng tiện ích mà ứng dụng định danh điện tử quốc gia cung cấp như: đăng ký tích hợp hiển thị các loại giấy tờ (giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế...), thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền...

Đăng ký tài khoản định danh điện tử ở đâu?

Tùy theo nhu cầu và điều kiện của công dân để lựa chọn một trong các hình thức sau: Đến trực tiếp cơ quan công an các cấp để được hướng dẫn đăng ký mở tài khoản định danh điện tử mức 2 (công dân có thể sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia để thực hiện đặt lịch hẹn làm thủ tục trước khi đến cơ quan công an).

Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1: thực hiện trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Theo PC06, việc đăng ký định danh điện tử là miễn phí và có cùng thời hạn với thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.





Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trên ứng dụng VNeID

Bước 1 : Tải app VNeID về thiết bị di động

Bước 2 : Đăng ký tài khoản định danh điện tử

Mở ứng dụng VNeID đã được cài đặt trên thiết bị di động, sau đó chọn mục “Đăng ký” ở góc phải phía dưới màn hình. Sau đó, thực hiện nhập các thông tin đăng ký để tiếp tục, bao gồm:

- Số định danh cá nhân: là số thẻ CCCD gắn chip. Sau khi điền thông tin đăng ký, nhấn chọn “Đăng ký” để hoàn tất.

Bước 3 : Quét mã QR và kiểm tra lại thông tin

Hệ thống gửi yêu cầu truy cập camera và quét mã QR trên thẻ CCCD của bạn.

Sau khi quét CCCD, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin đăng ký tài khoản bao gồm: Số định danh cá nhân, số điện thoại, họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi thường trú, địa chỉ hiện tại.

Bạn hãy xác nhận lại thông tin, sau đó tích chọn vào mục "Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng ứng dụng và dịch vụ", sau đó nhấn “Đăng ký”.

Bước 4 : Nhập mã OTP để thiết lập mật khẩu

Sau khi kiểm tra chính xác thông tin và đăng ký, hệ thống sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn SMS trên điện thoại (đã đăng ký ở trên) để kích hoạt đăng ký thành công. Nhập mã xác thực vào app để thiết lập mật khẩu.

Bước 5 : Đăng ký tài khoản định danh điện tử

Đăng nhập bằng mật khẩu vừa nhập, chọn “Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 1 (thực hiện trực tuyến)”.

Bộ Công an cho biết, quá trình sử dụng, chủ tài khoản định danh điện tử phải bảo mật tài khoản của mình, không cung cấp mật khẩu cho người khác.

Nếu mất kiểm soát tài khoản định danh điện tử của mình, hoặc phát hiện có người sử dụng trái phép danh tính điện tử của mình, thì cần báo ngay cho công an theo số 19000368 để được hỗ trợ.