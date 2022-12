Tai nạn điện đường Phan Xích Long (TP.HCM): Do vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện

Theo đó, lúc 14 giờ 11 phút, ngày 4.12.2022, tại nhà số 429 đường Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận (thuộc khoảng trụ 14 -15 tuyến đường dây điện cao thế 110kV Xa Lộ - Tân Sơn Nhất), anh N.T.L công nhân của một công ty viễn thông, khi thi công kéo cáp lắp đặt mạng internet cho nhà số 429, đã bị phóng điện làm phỏng 2 bàn tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định: Anh N.T.L đã vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM (thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM) đã khẩn trương, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết sự cố.





Trước đó, để đảm bảo an toàn điện tại khu vực này, Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM đã có văn gửi đến tất cả các đơn vị liên quan về việc hỗ trợ ngăn ngừa tai nạn và sự cố lưới điện do thi công kéo dây thông tin, cáp viễn thông, truyền hình cáp gần đường dây điện cao áp 220-110kV. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền hành lang an toàn cho các hộ dân có nhà, công trình trong hành lang an toàn lưới điện cao thế 110kV đi qua địa bàn tại UBND Phường 03, quận Phú Nhuận. Đơn vị cũng đã có văn bản số gửi UBND Phường 3, quận Phú Nhuận về việc hỗ trợ ngăn ngừa các tai nạn điện, sự cố lưới điện.

Hiện nay, Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị thi công tiếp tục giải quyết vụ việc và xử lý hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp nói trên.