Tại Ngân hàng Đầu tư Châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất vay ưu đãi

Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao VN đã có chuyến thăm và làm việc tại EIB.

Mong muốn đẩy nhanh 2 dự án Metro

Về sự hợp tác, Thủ tướng cho biết hai bên có quan hệ từ năm 1997, nhưng với chỉ 7 dự án và tốc độ còn chậm. Với thực tế đó, Thủ tướng nói rằng như câu ngạn ngữ của VN “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, VN trước hết xem xét lại mình và cải tiến bản thân để đẩy nhanh các dự án hợp tác, đặc biệt trong quan hệ với EIB. Thủ tướng nhấn mạnh VN đang triển khai 3 đột phá chiến lược gồm phát triển thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Vì vậy VN cần nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn vốn. Thủ tướng khẳng định VN hiện triển khai nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời mở rộng với thế giới. Trong đó, nguồn lực bên trong cơ bản, quyết định là dựa vào con người VN, tài nguyên thiên nhiên, lịch sử văn hóa dân tộc. Nguồn lực bên ngoài mang tính quan trọng và đột phá, trong đó có vốn: FDI, vay, viện trợ… Chính sách của VN hiện nay cũng tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, môi trường.

Trong cuộc thảo luận, Thủ tướng nhấn mạnh muốn tăng cường quan hệ, hợp tác với quy mô lớn hơn, thời gian khẩn trương hơn với EIB. Cụ thể là tìm kiếm các dự án xanh, môi trường, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, các dự án nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân Việt Nam. “Tôi mong muốn chúng ta phát triển những dự án nhiều hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, các dự án EIB quan tâm và đồng thời VN có nhu cầu phát triển”, Thủ tướng nói. Muốn vậy, Thủ tướng cho rằng hai bên phải ký kết lại các thỏa thuận hợp tác tài chính vốn ký từ năm 1997. Sắp tới VN sẽ cử Bộ trưởng Tài chính sang Luxembourg để tiếp tục các công việc liên quan. Theo Thủ tướng, khuôn khổ pháp lý cần được nâng lên để phù hợp với tình hình hiện nay, chứ không chỉ như cách đây 25 năm, đồng thời xử lý các vấn đề còn tồn tại cần tháo gỡ trong các dự án của EIB ở Việt Nam, để các dự án trở nên hiệu quả. Tiếp đó, Thủ tướng nêu rõ các dự án như Metro 2 ở TP.HCM và Metro 3 ở Hà Nội. Việt Nam đã rà soát, sẽ điều chỉnh các công việc ở Việt Nam nhanh, khẩn trương hơn, để hai bên sớm ký và VN sớm triển khai hai dự án Metro 2 và 3.

Tập trung vào lĩnh vực mới

Thủ tướng cho biết các dự án sắp tới đây, Việt Nam đang tập trung vào một số lĩnh vực như chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn,… “Chúng tôi đề nghị thỏa thuận hợp tác công bằng, công lý hơn, theo tinh thần của thỏa thuận chúng tôi sắp ký ở Brussels. Cũng mong EIB quan tâm và chia sẻ với Việt Nam, có những điều kiện thuận lợi hơn về cho vay so với các nước phát triển”, Thủ tướng nhắn gửi. Thủ tướng nêu ví dụ về việc vay vốn vào các dự án phát triển xanh, cần có ưu đãi lãi suất so với các nước phát triển khác. Các dự án về chuyển đổi năng lượng, giá phải phù hợp với người dân, do đó giá đầu vào phải giảm, mà bắt đầu từ nguồn vốn vay.





Thủ tướng cũng cho biết VN đang đàm phán với G7 liên quan sự công bằng, công lý trong vay vốn. Một nước có thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 4.000 USD/năm so với mức 50-60.000 USD/năm của các nước phát triển mà cùng tham gia các dự án thì rất cần sự công lý và công bằng. Ví dụ vừa qua VN đàm phán với Nhật Bản về ODA thế hệ mới, trong đó nêu vấn đề ưu đãi hơn về lãi suất và thủ tục. Như vậy mới là công bằng, công lý.

Theo Thủ tướng, VN và EIB cần thống nhấn vấn đề thủ tục đơn giản hơn, phù hợp hơn với cả 2 bên. Các đội kỹ thuật và Bộ trưởng Tài chính VN sẽ tiếp tục đàm phán với các đội liên quan của EIB. Thủ tướng mong muốn hai bên sẽ ký kết nghị định thư trong thời gian tới đây theo tinh thần như vậy. Thủ tướng cũng kỳ vọng EIB có đại diện ở Hà Nội như các định chế tài chính khác như WB, IMF.

"Chúng tôi sẽ không quản thời gian"

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch EIB Kris Peeters bày tỏ ấn tượng các vấn đề quan trọng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu, nhất trí với Thủ tướng về việc rà soát các dự án đã và đang thực hiện và thúc đẩy các dự án sắp tới. Ông cũng nhấn mạnh EIB cam kết sẽ thảo luận ngay lập tức để phát huy mối quan hệ, sẽ làm việc chặt chẽ với Liên minh châu Âu (EU) để bàn về các thủ tục và sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để triển khai các vấn đề mà Thủ tướng đã nêu. Ông đánh giá VN đóng vai trò quan trọng, ko chỉ với VN và người dân trong nước mà còn với sự phát triển chung của khu vực. Ông tin tưởng và ủng hộ tăng cường hợp tác với VN. “Chúng tôi sẽ không quản thời gian, nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ với VN. Tôi cũng mong sớm thăm VN”, ông nhấn mạnh.

Tiếp lời, Vụ trưởng Ủy ban châu Âu về tài chính Peteris Ustubs khẳng định 100% sẽ nỗ lực để hỗ trợ VN để thực hiện tốt các cam kết, trong đó có cam kết về phát thải ròng bằng 0. Ông nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ VN – EU về chuyển đổi năng lượng, đặc biệt trong ngành điện và thực tế thời gian qua Ủy ban châu Âu (EC) cũng hợp tác chặt chẽ với VN trong khuôn khổ thể chế chung châu Âu, với quy định chung, đặc biệt là các dự án năng lượng xanh, chuyển đổi năng lượng. Ông bày tỏ sẽ nỗ lực giúp VN thực hiện tuyên bố chính trị liên quan đến chuyển đổi năng lượng.

Giám đốc điều hành EIB toàn cầu Markus Berndt rất ấn tượng với các thông điệp rõ ràng và đề xuất cụ thể của Thủ tướng. Ông cam kết hợp tác với VN với các dự án cụ thể của EIB-VN trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh ưu tiên hiện nay của EIB cũng tương đồng với Thủ tướng đã nêu: chuyển đổi số, xanh, chống biến đổi khí hậu. Ông cho biết các vấn đề từ phía VN mà Thủ tướng đề cập cũng là các vấn đề của EIB. Bên cạnh làm việc với EU, EIB cũng đang nỗ lực để đơn giản hóa thủ tục, sẽ làm nhiều hơn nữa, ghi nhận ý kiến và thông điệp của Thủ tướng. “Tôi nhấn mạnh chúng tôi có mặt ở đây đều cam kết sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ VN-EIB”, ông nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EIB, mở đường cho việc tăng cường đóng góp của EIB vào sản xuất điện bền vững, thông qua việc hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư điện tại Việt Nam và tăng cường quan hệ đối tác trong các lĩnh vực sản xuất, lưu trữ điện, truyền tải, phân phối và bán hàng, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng theo hướng khử carbon.