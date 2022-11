Tài sản bay gần 2 tỉ USD, ông Bùi Thành Nhơn rớt khỏi danh sách tỉ phú

Hôm nay 11.11, cổ phiếu NVL của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) tiếp tục bị bán tháo ngay từ đầu phiên và giảm hết biên độ. Chốt phiên, NVL còn 41.850 đồng, đánh dấu 7 phiên giảm sàn liên tục. So với đầu năm, mã NVL đã sụt mất 55%.

Cổ phiếu giảm sâu đã đẩy tài sản của tỷ phú Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT No Va Group - xuống dưới 1 tỉ USD và rớt khỏi danh sách tỉ phú USD do tạp chí Forbes bình chọn. Cụ thể, tính đến ngày 11.11, tài sản của ông Bùi Thành Nhơn chỉ còn 978,2 triệu USD. Tài sản của vị doanh nhân này đã bốc hơi gần 2 tỉ USD so với đầu tháng 4 - khi lần đầu tiên ông được Forbes đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới.





Ông Bùi Thành Nhơn lần đầu tiên được tạp chí Forbes xếp hạng trong danh sách các tỉ phú USD trên thế giới vào đầu tháng 4.2022 với tài sản đạt 2,9 tỉ USD và đứng thứ 1.053 thế giới. Dù lần đầu xuất hiện nhưng vị doanh nhân này đang được xếp hạng thứ 4 tại Việt Nam, vượt qua các ông chủ của Techcombank, Masan, Trường Hải. No Va Group đang mở rộng các hoạt động trong hệ sinh thái của mình và sắp đưa thêm nhiều công ty con lên sàn chứng khoán. Giá trị vốn hóa của Novaland vào tháng 4.2022 đạt hơn 169.000 tỉ đồng thì nay cũng đã "bốc hơi" gần cả 100.000 tỉ đồng.

Chỉ trước ông Bùi Thành Nhơn một ngày, tài sản của tỉ phú Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát - cũng sụt giảm mạnh xuống còn 938,1 triệu USD và là người đầu tiên lọt khỏi danh sách tỉ phú USD năm 2022. Mặc dù phiên 11.11, cổ phiếu HPG hồi phục sau chuỗi ngày lao dốc nhưng tài sản của tỉ phú Trần Đình Long cũng chưa thể quay lại mức 1 tỉ USD.