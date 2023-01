Tại sao giá xăng dầu tăng mạnh ngay ngày đầu năm?

Trong đó, riêng mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng mạnh từ 1.080 đồng/lít với xăng E5 RON92 và tăng 1.120 đồng/lít với xăng RON 95-III, dầu diesel tăng 560 đồng/lít. Sau khi tăng, giá các mặt hàng xăng dầu nói trên tại vùng 2 có giá bán lẻ lần lượt 21.440 đồng/lít, 22.230 đồng/lít, 22.590 đồng/lít.

Trong khi đó, theo giá xăng dầu thành phẩm cập nhật từ Singapore của Bộ Công thương, đến 29.12.2022, mức chênh lệch giữa giá trong nước và giá nhập khẩu đối với mặt hàng xăng cao hơn 790 đồng/lít xăng E5 RON92, 750 đồng/lít xăng RON95 và 210 đồng/lít dầu diesel.

Lý giải cho mức tăng mạnh giá xăng dầu tại kỳ này, Bộ Công thương cho biết do thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo Nghị quyết 30/2022 thay thế cho Nghị quyết 20/2022 đã có nhiều thay đổi, nhiều mặt hàng xăng dầu được áp thuế bảo vệ môi trường cao gấp đôi cho với thời điểm trước 31.12.2022.





Cụ thể, từ 0 giờ ngày 1.1.2023, mức thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với mặt hàng xăng, trừ etanol là 2.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít so với mức hiện hành theo Nghị Quyết số 20/2022), nhiên liệu bay là 1.000 đồng/lít (như hiện hành), dầu diesel là 1.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít so với hiện hành), dầu hỏa là 600 đồng/lít (tăng 300 đồng/lít so với hiện hành), dầu mazut là 1.000 đồng/lít tăng (700 đồng/lít so với hiện hành), dầu nhờn là 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít so với hiện hành), mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg so với hiện hành).

Đáng lưu ý, tại kỳ điều chỉnh giá hôm nay, cơ quan điều hành tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, thực hiện trích quỹ bình ổn xăng dầu bằng lần trước (21.12.2022). Cụ thể, xăng trích quỹ 300 - 400 đồng/lít, dầu trích từ 500 - 800 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết, việc điều chỉnh giá trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 14062 ngày 31.12.2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, để bảo đảm tính đồng bộ khi triển khai Nghị quyết 30/2022.