Tại sao tiết kiệm vẫn là lựa chọn an toàn và hiệu quả?

Không chỉ vậy, với nhiều ưu đãi lớn và linh hoạt trong chính sách rút gốc, một số ngân hàng đang tạo điều kiện cho người dân có thể sinh lợi tối đa trên số tiền của mình.

Dòng tiền chảy về tiết kiệm

Theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh tăng lãi suất điều hành thời gian qua nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Điều này nhằm đạt được mục tiêu quan trọng nhất của chính sách tiền tệ, theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, về ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát tăng cao, kinh tế suy giảm tại nhiều quốc gia lớn trên thế giới.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến cuối tháng 9.2022, tổng tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,4 triệu tỉ đồng, tăng 106.210 tỉ đồng so với cuối tháng liền trước. Đáng chú ý, tốc độ tăng của tiền gửi dân cư gần gấp đôi so với tiền gửi của các tổ chức kinh tế. Nếu tính theo số tuyệt đối, trong 7 tháng đầu năm 2022, người dân đã gửi thêm hơn 328.500 tỉ đồng vào hệ thống ngân hàng, tương đương cứ mỗi ngày, người dân gửi gần 1.565 tỉ đồng vào các ngân hàng. Con số này cũng cao hơn nhiều so với mức tăng bình quân 726 tỉ/ngày của cùng kỳ năm 2021 và gần 1.200 tỉ/ngày những tháng đầu năm 2020.

Điều này cho thấy, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động thì tiết kiệm vẫn là kênh an toàn và hiệu quả được nhiều người lựa chọn.

Ngân hàng tiếp tục gia tăng ưu đãi cho người gửi tiền, rút gốc linh hoạt

Mới đây nhất, sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành và trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng, các ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất huy động. Tính đến nay, một số ngân hàng đã tăng lãi suất phù hợp với chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước và gia tăng giá trị tốt nhất cho người gửi tiền, trong đó Techcombank là ngân hàng tư nhân hàng đầu đã áp dụng thêm nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Theo đó, Techcombank đã áp dụng lãi suất huy động lên đến 9.5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng cho sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm Phát Lộc trên kênh online và tại quầy.

Rõ ràng, đây là mức sinh lợi tốt và an toàn cho dòng tiền nhàn rỗi và phù hợp với thị trường hiện tại. Bà Nguyễn Minh Hiền (TP.HCM), cho biết: “Từ trước đến nay, tiền nhàn rỗi tôi vẫn luôn chọn gửi tiết kiệm ngân hàng, dù lãi suất hơi thấp hơn các kênh đầu tư nhưng lại rất an tâm. Từ đầu năm đến nay, tôi nghĩ lãi suất áp dụng ở thời điểm hiện tại là khá tốt cho việc tích lũy an toàn cá nhân và gia đình mình”.





Chị Minh Hiền cũng là một trong nhiều khách hàng trung thành với lựa chọn tiền gửi kỳ hạn dài và có kế hoạch tài chính tốt. Tuy nhiên, lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng nào để vừa yên tâm, vừa nhận được lãi suất cao với kỳ hạn dài, cùng với đó là việc rút gốc linh hoạt, dễ dàng, là điều mà không ít người gửi cân nhắc.

Nắm bắt được những nhu cầu trên, với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, thấu hiểu mong muốn gửi tiền với kỳ hạn dài hơn để sinh lời tốt hơn, an toàn, ổn định hơn, đồng thời có thể chủ động rút gốc trước hạn khi có nhu cầu, Techcombank vừa chính thức ra mắt sản phẩm rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.

Theo đó, khi gửi tiền tiết kiệm khách hàng linh hoạt được rút một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc trước hạn, số tiền gốc còn lại vẫn được bảo toàn lãi suất theo mức lãi suất được xác định tại thời điểm mở tiền gửi ban đầu và không giới hạn số lần rút.

Như vậy với việc thanh khoản linh hoạt, an toàn bảo mật tuyệt đối cùng với ưu đãi lãi suất mà Techcombank mang lại, khách hàng có thể tận dụng cơ hội "vàng" để tối ưu sinh lời và yên tâm với lựa chọn tiền gửi tiết kiệm của mình.