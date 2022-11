Tại sao vỏ máy tính chủ yếu có màu đen hoặc trắng?

Theo TechUnwrapped, nếu đến các cửa hàng máy tính (PC) và tham khảo vỏ máy, người dùng sẽ thấy rằng có hai màu đen và trắng chiếm ưu thế. Sự lựa chọn màu sắc dành cho vỏ máy tính không phải là ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ loạt lý do kỹ thuật và thiết kế.

Điều đầu tiên mà người dùng nghĩ đến là đối với các màu sắc khác nhau, đặc biệt là một số màu nhất định, sẽ thể hiện rõ bụi bẩn khi đặt lâu trong kho hàng. Cũng có một lý do khác được đưa ra là vì các nhà sản xuất không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc cho việc sử dụng các màu khác. Tuy nhiên, tất cả những điều này không phải là các nguyên nhân chính.





Lý do chính của điều này chính là vì màu sơn của hầu hết các vỏ PC (và cả linh kiện) nhanh xuống cấp và sẽ chuyển sang màu đen do tác động của ánh sáng mặt trời. Ví dụ, những chiếc vỏ PC cũ với màu trắng cũng bị chuyển dần sang hơi vàng trước khi sang màu nâu. Mặt khác, máy tính màu đen, mặc dù bị xuống cấp như nhau nhưng nó không bị tối hơn so với trước đó. Thêm vào đó, màu đen giúp che giấu các vết va chạm và trầy xước tốt hơn nhiều. Nói cách khác, các khu vực bất thường có thể nhìn thấy bằng các màu khác sẽ được ẩn đi tốt hơn. Vì vậy, người dùng bắt đầu mua những vỏ PC có màu này nhiều hơn thay vì màu trắng.

Chưa dừng lại ở đó, theo thời gian, tâm lý và các vấn đề về thương hiệu khiến các thiết bị gia dụng như máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng... được bán dưới màu trắng, trong khi những thứ liên quan đến giải trí như TV, dàn âm thanh nổi, loa Home Cinema… lại phổ biến với màu đen. Ngoài ra, cùng với màu trắng, màu đen được sử dụng nhiều nhất cũng bắt nguồn từ chi phí sản xuất thấp.