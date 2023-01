Tài tử Ấn Sharad Malhotra - phim 'Xà nữ tái sinh' được ủng hộ khi đến Việt Nam

Sau hơn một tháng khởi động với cuộc đua bình chọn vô cùng căng thẳng, đêm gala trao giải Ngôi sao xanh lần 9 đã chính thức diễn ra và được truyền hình trực tiếp trên sóng TodayTV, YouTV, livestream trên các nền tảng mạng xã hội. Sự kiện chứng kiến màn "đổ bộ" của đông đảo giới nghệ sĩ: Việt Hương, Đức Thịnh, Huỳnh Lập, Chi Pu, ngôi sao Ấ Độ Sharad Malhotra...

Khi phim Xà nữ tái sinh phát sóng ở Việt Nam, khán giả đã dành những lời khen cho vai Thái tử Đại Bàng - Veer Singhania (ngôi sao Sharad Malhotra đóng): tuy “bad boy” nhưng lại rất đẹp trai, ga lăng và cuốn hút. Veer là một tên “đầu gấu” chính hiệu, thẳng tay trả đũa kẻ thù nhưng không bao giờ đụng đến phụ nữ, khi Bani (Surbhi Chandna) gặp nguy hiểm, Veer không ngại dùng năng lực biến hình thành Đại Bàng để cứu cô từ vực sâu trở về.

Khi tài tử Sharad Malhotra đảm nhận vai Thái tử Đại Bàng - Veer Singhania trong Xà nữ tái sinh đã lập tức tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Ấn Độ, giúp phim trở thành siêu phẩm dẫn đầu top 10 bộ phim có lượt xem nhiều nhất ngay trong tuần đầu phát sóng trên các nền tảng trực tuyến của Ấn Độ (do TRP Topper's Ratings xếp hạng). Nam diễn viên Sharad Malhotra đã có trong tay gần 10 giải thưởng danh giá về nghệ thuật ở Ấn Độ tính đến thời điểm hiện tại như: Best Debut (Gương mặt mới xuất sắc), Best Actor Male (Nam diễn viên chính xuất sắc nhất)...

