Tài tử ‘Crazy Rich Asians’ đóng phim hành động có Charlize Theron, Ngô Thanh Vân

Henry Golding và Uma Thurman vừa xác nhận hợp tác với Charlize Theron trong phần 2 của “bom tấn”The Old Guard từng gây tiếng vang trên Netflix. Hiện vai trò của cặp tài tử - minh tinh này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đóng phim lâu năm cùng độ nổi tiếng của mình, bộ đôi này được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn đột phá trong tác phẩm sắp trình làng.

Trước khi nhận lời đóng The Old Guard 2, Henry Golding là ngôi sao gốc Á quen thuộc trên màn ảnh Hollywood nhờ vai diễn ấn tượng trong Crazy Rich Asians, A Simple Favor, Last Christmas, Snake Eyes, The Gentlemen… Gần đây nhất, tài tử 35 tuổi đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể Persuasion cùng Dakota Johnson. Trong khi đó, Uma Thurman gặt hái được thành công trong thể loại võ thuật nhờ đóng chính trong loạt phim Kill Bill (Cô dâu báo thù). Minh tinh được đề cử giải Oscar nổi tiếng với màn trình diễn trong tác phẩm kinh điển Pulp Fiction, gây tiếng vang trên màn ảnh nhờ Henry & June, Batman & Robin, Gattaca… Mới đây nhất, nữ diễn viên 52 tuổi tham gia Hollywood Stargirl.

Ra mắt vào tháng 7.2020, The Old Guard nhanh chóng trở thành một trong những phim hành động nổi tiếng nhất của Netflix từ trước đến nay khi thu hút 186 triệu giờ xem trong 28 ngày đầu trình làng. Tác phẩm theo chân một nhóm lính đánh thuê bất tử được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Andy (Charlize Theron thủ vai). Xuyên suốt cuộc đời bất tận của mình, họ đã sát cánh cùng phe chính nghĩa trong những cuộc chiến khốc liệt nhằm đem lại công bằng và lẽ phải cho nhân loại.





Sau thành công của phần đầu, nhà sản xuất xác nhận làm tiếp phần hai với sự trở lại của dàn diễn viên cũ: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Ngô Thanh Vân (tên tiếng Anh: Veronica Ngo), Chiwetel Ejiofor… The Old Guard 2 do đạo diễn Victoria Mahoney cầm trịch dựa trên kịch bản của Greg Rucka và Leandro Fernández.

The Old Guard nhận được sự chú ý từ khán giả Việt khi có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân. Trong phim, cô vào vai Quỳnh - người bạn kề vai sát cánh bên cạnh nữ chính Andy suốt những trận chiến đầu tiên trong đời của cô. Dẫu không xuất hiện nhiều trên màn ảnh, nhân vật này vẫn gây ấn tượng với những cảnh hành động đẹp mắt. Về sau, Quỳnh bị buộc tội là phù thủy, chịu cảnh nhốt trong quan tài sắt và ném xuống biển. Cuối phần 1, cô bất ngờ xuất hiện trở lại sau bao năm bị giam cầm. Tình tiết này khiến người hâm mộ kỳ vọng “đả nữ” người Việt sẽ có nhiều “đất” diễn hơn trong phần tiếp theo.