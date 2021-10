Tài xế mạo danh Hội Chữ thập đỏ TP.HCM chở người từ vùng dịch về Bình Định

Ngày 2.10, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của tài xế Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, ở TP.HCM) và công ty chủ quản xe khách đã mạo danh đơn vị này để vận chuyển hành khách từ TP.HCM về Bình Định.

Trước đó, ngày 1.10, trên QL 19 (đoạn qua H.Tây Sơn, Bình Định), lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định phát hiện tài xế Nguyễn Văn Thanh điều khiển xe khách BS 51B - 284.80 có gắn biển hiệu Hội Chữ thập đỏ TP.HCM - Chuyến xe nghĩa tình “chung tay đẩy lùi dịch bệnh” chở 5 người trong cùng 1 gia đình từ TP.HCM về Bình Định với giá 18 triệu đồng.

Làm việc với công an, tài xế Thanh cung cấp giấy đi đường do Công ty TNHH Tấn Gia (ở Q.3, TP.HCM) cấp, có ghi rõ kế hoạch chuyến xe nghĩa tình đưa những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 về quê Bình Định.

Nhận được thông tin vụ việc, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã chỉ đạo Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ” (thuộc Hội Chữ thập đỏ TP.HCM) rà soát lại các thành viên tham gia câu lạc bộ này. Kết quả, Câu lạc bộ “Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ” không có thành viên nào tên Nguyễn Văn Thanh, điều khiển xe nghĩa tình mang BS 51B - 284.80.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM khẳng định trường hợp xe khách BS 51B - 284.80 mạo danh hoạt động của Hội Chữ thập đỏ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh và hoạt động của Câu lạc bộ “Chuyến xe nghĩa tình Chữ thập đỏ” nói riêng và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM nói chung trong thời gian qua.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cũng cho biết đã tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế Nguyễn Văn Thanh và yêu cầu người này có mặt tại trụ sở của đơn vị vào sáng 7.10 để giải quyết vụ việc vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo tình trạng các công ty, nhà xe kinh doanh vận tải lợi dụng tâm lý muốn về quê của người dân ở TP.HCM và các tỉnh phía nam nên giả danh chuyến xe nghĩa tình chở người từ vùng dịch về địa phương rất dễ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.