Thời sự

Tài xế ô tô bị hành hung: Công an TP.HCM đưa người liên quan về làm rõ

Trần Kha
Trần Kha
21/08/2025 09:15 GMT+7

Sau thời gian truy xét, lực lượng Công an TP.HCM đã đưa người đi xe máy hành hung tài xế ô tô trên đường Trường Chinh (phường Bảy Hiền) về làm rõ.

Liên quan vụ tài xế ô tô bị người chạy xe máy đánh tới tấp trên đường lúc rạng sáng, tối 18.8, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) đã đưa người hành hung tài xế ô tô về làm rõ.

Tài xế ô tô bị hành hung: Công an TP.HCM đưa người liên quan về làm rõ- Ảnh 1.

Camera hành trình trên ô tô ghi lại tài xế ô tô bị nam thanh niên hành hung

ẢNH: CẮT TỪ CLIP


Bước đầu, công an xác định nam thanh niên này tên Đ. (26 tuổi, ở TP.HCM). Tại trụ sở công an, người này đã thừa nhận hành vi đánh tài xế ô tô chạy xe dịch vụ như clip lan truyền trên mạng.

Hiện công an vẫn đang lấy lời khai nam thanh niên này, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 17.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đi xe máy té ngã ngay trước đầu ô tô. Người té ngã xe máy sau đó lao vào tấn công đánh tới tấp tài xế lái ô tô.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên đường Trường Chinh, đoạn gần giao lộ Hà Bá Tường, phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ, TP.HCM) rạng sáng ngày 17.8.

Theo anh N.V.T (30 tuổi, ở TP.HCM), tài xế lái xe dịch vụ, rạng sáng 17.8, anh lái xe chở khách đến đoạn đường có rào chắn thi công. Lúc này, anh T. điều khiển ô tô đi đúng theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông, chạy sang làn đường ngược lại để di chuyển.

Lúc này, nam thanh niên chạy xe máy định vượt ô tô phía trước, lạc tay lái ngã trước đầu xe anh T.

Người lái xe máy lớn tiếng chửi bới rồi lao đến đánh liên tiếp vào mặt anh T. Nam thanh niên bỏ đi nhưng sau đó quay lại tiếp tục đánh vào mặt tài xế T. Nạn nhân không phản kháng, chỉ ôm mặt chịu trận. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình trên ô tô ghi lại.

Hành hung tài xế ô tô sau khi té ngã vì tai nạn

Anh T. sau đó đến công an trình báo sự việc mình bị hành hung và đến bệnh viện kiểm tra, được bác sĩ chẩn đoán gãy sống mũi, tràn dịch mũi.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Bảy Hiền nhanh chóng phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vào cuộc xác minh, truy xét làm rõ vụ tài xế ô tô bị hành hung, xử lý theo quy định.

