Tạm đình chỉ hoạt động siêu thị điện máy trung tâm TP.Đà Nẵng vì không đảm bảo PCCC

Trước đó, trong chiều 16.11, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Q.Thanh Khê đã bàn giao quyết định tạm đình chỉ hoạt động cho đại diện siêu thị điện máy.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát công tác PCCC ở các địa phương, đơn vị của Công an TP.Đà Nẵng (kéo dài từ ngày 4 đến 25.11) do đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chủ trì.

Trước đó, từ ngày 10.10, công an các quận, huyện tại TP.Đà Nẵng cũng đã tổng kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, chợ, trung tâm thương mại, mua sắm lớn, kho hàng…

Theo đại tá Phan Văn Dũng, trong các cơ sở bị kiểm tra, lực lượng công an đặc biệt quan tâm đến các cơ sở karaoke. Cụ thể, đình chỉ, tạm đình chỉ 26 cơ sở trong 122 cơ sở karaoke hoặc có dịch vụ karaoke trong chuỗi, hệ thống vui chơi giải trí.





Công an thành phố và các đơn vị cũng đã xử phạt hành chính 22 cơ sở với số tiền 146,3 triệu đồng; tạm đình chỉ hoạt động 23 cơ sở, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở.

Các lỗi vi phạm phổ biến là chưa được thẩm duyệt thiết kế theo quy định mới về hoạt động karaoke, các cơ sở nhỏ lẻ, cải tạo từ nhà ở gia đình, không đảm bảo hoạt động...

Các cơ sở còn thiếu sót về thủ tục được hướng dẫn hoàn thiện để cơ quan chức năng thẩm duyệt, khi đủ điều kiện mới cho hoạt động trở lại. Ngoài ra, các lỗi về lối thoát hiểm, trang thiết bị PCCC không đảm bảo cũng đã bị xử phạt, buộc khắc phục và hậu kiểm.

“Để công tác phòng ngừa hiệu quả, Công an TP.Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, cùng các đơn vị, địa phương theo phân cấp phải thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, hậu kiểm, bảo dưỡng trang thiết bị định kỳ... để kịp thời phát hiện các vi phạm, nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục để khi xảy ra sự cố giảm thiểu thấp nhất thiệt hại”, đại tá Phan Văn Dũng nói.