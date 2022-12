'Tam giác tử thần' là đâu mà chạm vào có thể gây nhiễm trùng máu nguy hiểm

Ngày 10.12, tại TP.Đà Nẵng, Phân hội Tim mạch học Can thiệp Việt Nam tổ chức hội nghị Tim mạch học Can thiệp toàn quốc lần thứ 8, với chủ đề “Phát triển giải pháp cho thách thức trong thực hành lâm sàng - Develop solutions for Practice Challengers”.