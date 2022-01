Tạm giữ cặp vợ chồng lập kênh Youtube để buôn bán vũ khí

Chiều 17.1, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Ninh (35 tuổi, trú P.Hà Lầm, TP.Hạ Long, Quảng Ninh; tạm trú xã Đa Tốn, H.Gia Lâm) và vợ là Vũ Kim Hoa (32 tuổi, trú TP.Hạ Long), để làm rõ hành vi “mua bán trái phép vũ khí thô sơ”, quy định tại điều 306 bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Ninh lập kênh YouTube “Đao kiếm phong thủy” và Facebook “Hùng Lâm (Hưng Móng Cái)” để đăng video, phát trực tiếp quảng cáo mua, bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Công an xác định Ninh là đầu mối chuyên nhập lậu vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, tập kết tại 2 căn hộ của chung cư Vinhomes Ocean Park Đa Tốn, sau đó quảng cáo sản phẩm trên kênh YouTube và Facebook cá nhân. Khi có khách đặt, Ninh sẽ giao hàng qua các công ty vận chuyển giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm,… đi nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an H.Gia Lâm xác định Hoa đã giúp chồng liên hệ bán và nhận tiền bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, Tô Xuân Hiên (27 tuổi, trú P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội) là đại lý cấp dưới, giúp Ninh bán vũ khí, công cụ hỗ trợ.





Khoảng 5 giờ ngày 14.1, Công an H.Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội bắt giữ vợ chồng Ninh - Hoa, Hiên và 1 người khác đang vận chuyển nhiều kiếm lên xe ô tô.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ 465 thanh kiếm, 680 bình xịt hơi cay, 211 dùi cui điện, 653 dao các loại, 200 gậy 3 khúc, 482 thanh đao và nhiều đèn pin chích điện, mã tấu,… Tổng tang vật thu giữ lên tới 2.946 vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại.

Công an H.Gia Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự vợ chồng Ninh, Hoa và đang làm rõ vai trò của 2 người liên quan.

Theo lực lượng chức năng, vợ chồng Ninh đã có 1 tiền sự về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép.