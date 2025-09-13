Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Minh Hải
Minh Hải
13/09/2025 15:40 GMT+7

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đã bị tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 11.9 để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 13.9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Phó ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để phục vụ công tác điều tra do có liên quan đến một vụ án mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý giải quyết.

Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng - Ảnh 1.

Ông Đỗ Trọng Hưng khi còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI

Ông Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 11.9 cho đến ngày 6.1.2026. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể ông Hưng bị điều tra về hành vi gì, liên quan đến vụ án nào.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, quê quán ở xã Quảng Trung, H.Quảng Xương (cũ), tỉnh Thanh Hóa, có trình độ tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị. 

Bắt đầu từ vị trí chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa) rồi Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, ông Hưng được điều động lên Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đảm nhận các vị trí Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ tháng 5.2009 - tháng 8.2010, ông Hưng được điều động làm Bí thư Huyện ủy Nông Cống (Thanh Hóa). Từ tháng 11.2010 - 2015, ông Hưng làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ tháng 7.2016, ông Hưng làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 10.2020, ông Hưng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đến tháng 9.2024, ông Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư.

Tin liên quan

Bắt giam Phó chủ tịch thường trực tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Bắt giam Phó chủ tịch thường trực tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi

Ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Khám phá thêm chủ đề

Công an tỉnh Thanh Hoá Ban Tổ chức T.Ư. Đỗ Trọng Hưng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tạm hoãn xuất cảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận