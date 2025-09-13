Tạm hoãn xuất cảnh nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng

Ngày 13.9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo về quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng, Phó ban Tổ chức T.Ư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, để phục vụ công tác điều tra do có liên quan đến một vụ án mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý giải quyết.

Ông Đỗ Trọng Hưng khi còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Ông Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 11.9 cho đến ngày 6.1.2026. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể ông Hưng bị điều tra về hành vi gì, liên quan đến vụ án nào.

Ông Đỗ Trọng Hưng sinh năm 1971, quê quán ở xã Quảng Trung, H.Quảng Xương (cũ), tỉnh Thanh Hóa, có trình độ tiến sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị.

Bắt đầu từ vị trí chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa) rồi Phó chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương, ông Hưng được điều động lên Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đảm nhận các vị trí Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phó chánh văn phòng, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ tháng 5.2009 - tháng 8.2010, ông Hưng được điều động làm Bí thư Huyện ủy Nông Cống (Thanh Hóa). Từ tháng 11.2010 - 2015, ông Hưng làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Từ tháng 7.2016, ông Hưng làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng thời là Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 10.2020, ông Hưng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đến tháng 9.2024, ông Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư.