Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao

Đó chính là thầy Nguyễn Mạnh Tuân, giáo viên Trường THPT Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Hơn 10 năm qua, với trái tim nhân ái và tấm lòng yêu thương vô bờ của mình, thầy đã dành cả thanh xuân để trao đi yêu thương. Và bằng những hành động đẹp của mình, thầy đã lan tỏa được lối sống đẹp tới thật nhiều các cá nhân, nhà hảo tâm đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng để thắp sáng ngọn lửa của lòng nhân ái.

Hoàn cảnh em Vàng Thị Si bị suy thận được thầy Tuân hỗ trợ đi bệnh viện ở Hà Nội

10 năm qua thầy đã sống như một đóa hoa, lặng lẽ tỏa hương thơm cho đời bằng những việc làm bình dị mà cao cả.

Bé Vàng A Quế lúc chưa phẫu thuật khối u (trái) và hình ảnh của em hiện tạ) với nụ cười rạng rỡ sau khi nhận sự giúp đỡ từ thầy Tuân và nhà hảo tâm. Năm học 2025 - 2026 con đã lên lớp 3

Em bé bị khuyết tật bàn tay lúc mới sinh được thầy Tuân kết nối và hỗ trợ để được phẫu thuật

Nhiều hoàn cảnh khó khăn đã tìm tới tận nhà thầy xin được giúp đỡ

Đầu năm học mới, thầy nhận đỡ đầu cho 10 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn của Điện Biên mỗi tháng 2 triệu đồng trong 4 năm các em học đại học. Thấy 129 em học sinh ở các điểm trường xa xôi của tỉnh Điện Biên còn quá nhiều thiếu thốn và các con có những ước mơ thật giản dị - có đôi dép tổ ong, chiếc áo cờ đỏ sao vàng, thầy đã kêu gọi và ủng hộ được cho các em trước thềm năm học mới.

Niềm vui nhỏ bé mà hạnh phúc của các con khi có áo đẹp, dép mới

Với thầy Tuân, mỗi hoàn cảnh thầy giúp đỡ được cũng là một lần thầy tâm niệm mình đã trao cho họ được niềm hy vọng cũng như tạo động lực về những điều đẹp đẽ luôn chờ đợi họ phía trước.



Những tấm lòng vàng thầy Tuân kết nối vào rốn lũ chia sẻ với bà con (trận lũ quét ở Điện Biên đêm 31.7 rạng sáng 1.8)

Mẹ Teresa từng nói: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại". Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã làm được "những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại" của mình qua chính những nghĩa cử trên con đường gieo yêu thương.

