Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao

Đó chính là thầy Nguyễn Mạnh Tuân, giáo viên Trường THPT Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Hơn 10 năm qua, với trái tim nhân ái và tấm lòng yêu thương vô bờ của mình, thầy đã dành cả thanh xuân để trao đi yêu thương. Và bằng những hành động đẹp của mình, thầy đã lan tỏa được lối sống đẹp tới thật nhiều các cá nhân, nhà hảo tâm đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng để thắp sáng ngọn lửa của lòng nhân ái.
10 năm qua thầy đã sống như một đóa hoa, lặng lẽ tỏa hương thơm cho đời bằng những việc làm bình dị mà cao cả.
Bé Vàng A Quế lúc chưa phẫu thuật khối u (trái) và hình ảnh của em hiện tạ) với nụ cười rạng rỡ sau khi nhận sự giúp đỡ từ thầy Tuân và nhà hảo tâm. Năm học 2025 - 2026 con đã lên lớp 3
Đầu năm học mới, thầy nhận đỡ đầu cho 10 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn của Điện Biên mỗi tháng 2 triệu đồng trong 4 năm các em học đại học. Thấy 129 em học sinh ở các điểm trường xa xôi của tỉnh Điện Biên còn quá nhiều thiếu thốn và các con có những ước mơ thật giản dị - có đôi dép tổ ong, chiếc áo cờ đỏ sao vàng, thầy đã kêu gọi và ủng hộ được cho các em trước thềm năm học mới.
Niềm vui nhỏ bé mà hạnh phúc của các con khi có áo đẹp, dép mới
Với thầy Tuân, mỗi hoàn cảnh thầy giúp đỡ được cũng là một lần thầy tâm niệm mình đã trao cho họ được niềm hy vọng cũng như tạo động lực về những điều đẹp đẽ luôn chờ đợi họ phía trước.
Mẹ Teresa từng nói: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại". Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã làm được "những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại" của mình qua chính những nghĩa cử trên con đường gieo yêu thương.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
Bình luận (0)