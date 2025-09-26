Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Sống đẹp

Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao

Bài và ảnh: Phạm Thị Yến
Bài và ảnh: Phạm Thị Yến
Sơn La
26/09/2025 09:00 GMT+7

Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp bằng câu chuyện do chính cuộc sống viết nên. Và nơi miền núi Tây Bắc của tỉnh Điện Biên có một thầy giáo, cùng công việc của người gieo mầm tri thức, đã gieo yêu thương tới những phận đời khó khăn, bất hạnh...

Đó chính là thầy Nguyễn Mạnh Tuân, giáo viên Trường THPT Tuần Giáo tỉnh Điện Biên. Hơn 10 năm qua, với trái tim nhân ái và tấm lòng yêu thương vô bờ của mình, thầy đã dành cả thanh xuân để trao đi yêu thương. Và bằng những hành động đẹp của mình, thầy đã lan tỏa được lối sống đẹp tới thật nhiều các cá nhân, nhà hảo tâm đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng để thắp sáng ngọn lửa của lòng nhân ái

Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 1.

Hoàn cảnh em Vàng Thị Si bị suy thận được thầy Tuân hỗ trợ đi bệnh viện ở Hà Nội

10 năm qua thầy đã sống như một đóa hoa, lặng lẽ tỏa hương thơm cho đời bằng những việc làm bình dị mà cao cả.

Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 2.
Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 3.

Bé Vàng A Quế lúc chưa phẫu thuật khối u (trái) và hình ảnh của em hiện tạ) với nụ cười rạng rỡ sau khi nhận sự giúp đỡ từ thầy Tuân và nhà hảo tâm. Năm học 2025 - 2026 con đã lên lớp 3

Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 4.

Em bé bị khuyết tật bàn tay lúc mới sinh được thầy Tuân kết nối và hỗ trợ để được phẫu thuật

Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 5.

Nhiều hoàn cảnh khó khăn đã tìm tới tận nhà thầy xin được giúp đỡ

Đầu năm học mới, thầy nhận đỡ đầu cho 10 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn của Điện Biên mỗi tháng 2 triệu đồng trong 4 năm các em học đại học. Thấy 129 em học sinh ở các điểm trường xa xôi của tỉnh Điện Biên còn quá nhiều thiếu thốn và các con có những ước mơ thật giản dị - có đôi dép tổ ong, chiếc áo cờ đỏ sao vàng, thầy đã kêu gọi và ủng hộ được cho các em trước thềm năm học mới.

Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 6.
Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 7.

Niềm vui nhỏ bé mà hạnh phúc của các con khi có áo đẹp, dép mới

Với thầy Tuân, mỗi hoàn cảnh thầy giúp đỡ được cũng là một lần thầy tâm niệm mình đã trao cho họ được niềm hy vọng cũng như tạo động lực về những điều đẹp đẽ luôn chờ đợi họ phía trước.

Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 8.

Những tấm lòng vàng thầy Tuân kết nối vào rốn lũ chia sẻ với bà con (trận lũ quét ở Điện Biên đêm 31.7 rạng sáng 1.8)

Mẹ Teresa từng nói: "Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm được những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại". Thầy giáo Nguyễn Mạnh Tuân đã làm được "những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại" của mình qua chính những nghĩa cử trên con đường gieo yêu thương.

Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:

Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.

Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng

- 3 giải ba: 10.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng

Truyện ngắn:

- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng

- 2 giải ba: 10.000.000 đồng

- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng

Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng

- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng

- 1 giải ba: 3.000.000 đồng

- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng

Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng

Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng

Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng

Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Tấm lòng vàng của thầy giáo vùng cao - Ảnh 9.

 

Những người giữ hồn văn hóa truyền thống và lan tỏa lối sống xanh

Những người giữ hồn văn hóa truyền thống và lan tỏa lối sống xanh

Nếu có một nơi mà những điều tưởng chừng như vô giá trị lại được nâng niu như báu vật, nơi mà những con người chịu nhiều thiệt thòi nhất lại tạo nên những điều kỳ diệu, thì đó chính là Vụn Art.

Chuyện về người 'gieo hạt' hồi sinh sự sống

Chàng trai Nga 'nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn'

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận