Tầm quan trọng của mã hóa đầu cuối đối với tin nhắn

Mã hóa đầu cuối được thiết kế nhằm ngăn các cuộc trò chuyện và thông tin cá nhân bị nền tảng nhắn tin khảo sát vì lợi nhuận hoặc bị tiết lộ trong trường hợp vi phạm dữ liệu của công ty. Đây là tính năng quan trọng và cần thiết để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng, đáp ứng các quy định có tính toàn cầu.

Đối với nhiều ứng dụng nhắn tin, không phải mọi thứ đều triển khai tính năng mã hóa đầu cuối ở chế độ mặc định mà hoàn toàn phụ thuộc vào các nền tảng nhắn tin nếu họ chọn có triển khai chức năng này không. Điều này bắt nguồn từ việc quy định về quyền riêng tư của mỗi lãnh thổ có các đặc trưng riêng phù hợp với văn hóa khu vực, do đó sử dụng mã hóa đầu cuối trong nhắn tin là không bắt buộc.

Một trong những lập luận chính từ các cơ quan thực thi pháp luật chống lại mã hóa đầu cuối chính là họ cho rằng tính năng này ngăn cản họ theo dõi các hoạt động có tính phạm pháp. Đó là lý do tại sao một số chính phủ phản đối mã hóa đầu cuối và gây áp lực lên các nền tảng giao tiếp để bỏ qua tính năng này vì mục đích giám sát và bảo mật.

Nếu một ứng dụng cho phép truy cập vào tất cả dữ liệu của nó thì ứng dụng đó cũng sẽ dễ dàng truy cập cho tất cả mọi người, dẫn đến các quyền tự do cá nhân bị giảm sút. Tin tặc và những kẻ giả mạo đang không ngừng cải thiện khả năng xâm phạm và khai thác dữ liệu cá nhân của người dùng để bán chúng cho kẻ xấu, vì vậy nếu dữ liệu hoàn toàn không thể truy cập được do đã được mã hóa đầu cuối, nguy cơ xảy ra việc vi phạm hoàn toàn bị loại bỏ. Do đó, việc mã hóa đầu cuối ở chế độ mặc định trong các nền tảng giao tiếp trên thực tế cung cấp cho người dùng một lớp bảo vệ khác khỏi các cuộc tấn công mạng như đánh cắp danh tính, gian lận hay bị theo dõi.





Ngay cả với các tin nhắn được mã hóa, tội phạm vẫn có thể được ngăn chặn nếu nạn nhân đồng ý chia sẻ thông tin liên lạc trực tiếp với nhà chức trách. Khi tội phạm bị giam giữ và tịch thu thiết bị, các nhà chức trách cũng có thể truy cập vào các thông tin liên lạc được mã hóa theo cách đó. Mã hóa đầu cuối có thể được áp dụng và các nhà chức trách vẫn có những phương pháp khác để chống tội phạm.

Hiện tại, nhiệm vụ mã hóa đầu cuối thuộc về nhà cung cấp ứng dụng nhắn tin và người dùng lựa chọn sử dụng các dịch vụ đó. Một cuộc khảo sát do Google thực hiện gần đây cho thấy hơn 80% người Việt Nam yêu thích một ứng dụng tin nhắn mà nó không thể xem được tin nhắn hay nghe các cuộc hội thoại của họ cũng như tính năng mã hóa đầu cuối luôn ở chế độ mặc định. Điều này sẽ giảm đáng kể việc dữ liệu cá nhân nhạy cảm rơi vào tay kẻ xấu cũng như hạn chế nguy cơ các cuộc trò chuyện cá nhân bị lộ hoặc bị khai thác bởi những kẻ xấu hay bị sử dụng để trục lợi.

Gần đây, Viber đã triển khai tính năng xác minh hai bước, bao gồm một lớp bảo mật bổ sung để giảm nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, giảm số lượng tài khoản không được xác minh và tin nhắn rác trong nền tảng. Trong tương lai, các quy định về quyền riêng tư được hy vọng sẽ có giải pháp chặt chẽ buộc các ứng dụng nhắn tin phải kết hợp mã hóa đầu cuối ở chế độ mặc định cho mọi tin nhắn được gửi đi.