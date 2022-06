Tần giao, tang ký sinh, đương quy kết hợp có tác dụng gì?

Theo các tài liệu cổ, tần giao là vị thuốc trị các chứng phong thấp tý thống, cốt chưng triều nhiệt; tác dụng trừ phong giảm đau. Tang ký sinh có vị đắng, vào Can và Thận. Có công dụng bổ can thận, trừ phong thấp, mạnh gân xương, an thai, lợi sữa. Dùng khi gân cốt nhức mỏi, tê bại, lưng gối đau,

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ancoplus là sản phẩm có thành phần từ tần giao, đỗ trọng, độc hoạt, tang ký sinh, bạch thược, nhân sâm, xuyên khung, thục địa, đương quy… được dùng hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, thoái hóa đốt sống thường gặp ở người già, người cao tuổi. Để mua được sản phẩm ANCOPLUS chính hãng và đảm bảo chất lượng, quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn và mua hàng trực tiếp. Chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ RITADO

Hotline 0867 434 124 - 0329 195 250

Địa chỉ: 228B Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website công ty: https://ritado.vn/ GIÁ BÁN: 580k/1 hộp, mua 3 tặng 1, mua 5 tặng 2. Giấy phép quảng cáo số 269/2022/XNQC-ATTP Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.