Tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Philippines

Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Philippines Hoàng Huy Chung, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Về phía Philippines có Thượng nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Philippines - Việt Nam Ronald Marapon Dela Rosa; Tổng Thư ký Thượng viện Renato N.Bantug Jr; Tổng Vụ trưởng Lễ tân và Hợp tác quốc tế Antonio G.De Guzman Jr...

Đây là chuyến thăm chính thức Philippines đầu tiên của Lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm 2022 và của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 16 năm, đồng thời là một trong những chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội nước ngoài đến Philippines, sau khi Philippines tổ chức thành công tổng tuyển cử (5.2022) và có ban lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện mới (7.2022).

Chiều 23.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự buổi họp của Thượng viện Philippines do Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F.Zubiri chủ trì. Tại buổi họp, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Việt Nam, Thượng viện Philippines đã thực hiện thủ tục thông qua Nghị quyết 26 do Thượng nghị sĩ Ronald Marapon Dela Rosa bảo trợ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ nghị viện Philippines - Việt Nam.

Sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương nghị viện

Ngay sau khi chứng kiến thủ tục Thượng viện Philippines thông qua Nghị quyết 26, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel F.Zubiri.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Thượng viện Juan Miguel F.Zubiri đánh giá cao sau thời gian dài hai bên không trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có ý nghĩa lịch sử, quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Philippines cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian tới; nhấn mạnh Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm kích và đánh giá cao việc Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua Nghị quyết tăng cường quan hệ hai nước thông qua cơ quan lập pháp, cho rằng đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương cũng như quan hệ giữa hai nghị viện.





Hai bên cho rằng kim ngạch thương mại song phương hiện là điểm sáng trong quan hệ hai nước và nhất trí tiếp tục coi hợp tác quốc phòng - an ninh là một trụ cột trong quan hệ hai nước, tăng cường hợp tác đầu tư song phương, thương mại gạo, nông nghiệp, hợp tác an ninh biển… Chủ tịch Thượng viện Philippines cảm ơn Việt Nam đã luôn là nguồn cung cấp gạo ổn định cho Philippines, giúp nước này bảo đảm an ninh lương thực; mong muốn sẽ xuất khẩu thêm nhiều mặt hàng sang Việt Nam để cân bằng cán cân thương mại trong bối cảnh Philippines đang nhập siêu từ Việt Nam.

Hai Chủ tịch đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương.

Phối hợp củng cố đoàn kết ASEAN

Về hợp tác đa phương, hai bên đề cao việc cần tích cực phối hợp để củng cố đoàn kết, lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay, bao gồm an ninh hàng hải, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu… Về Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các hai nước cần giữ vững lập trường của ASEAN, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới hoàn thành COC trên cơ sở Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Cũng tại cuộc hội đàm, một số thượng nghị sĩ Philippines nhấn mạnh nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên của Philippines và ấn tượng với việc Việt Nam từ chỗ từng cử cán bộ sang Viện Nghiên cứu lúa quốc tế đặt tại Philippines để học công nghệ trồng lúa gạo, giờ đây đã trở thành nhà xuất khẩu gạo hàng đầu của Philippines; mong muốn sẽ cử các phái đoàn thương mại sang Việt Nam trong thời gian tới. Các thượng nghị sĩ cũng trao đổi về khả năng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.