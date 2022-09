Tăng cường miễn dịch tự nhiên: bí quyết giúp mẹ bầu tạm biệt nỗi lo nhiễm bệnh

Trong thời gian mang thai, sự thay đổi nội tiết tố làm hệ miễn dịch bị suy giảm khiến mẹ bầu dễ gặp những vấn đề như: cảm cúm, cảm lạnh hay các bệnh viêm nhiễm, nhiễm trùng… nhất là trong thời điểm Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát triệt để như hiện nay. Một hệ miễn dịch khỏe giúp mẹ hạn chế các nguy cơ lây nhiễm bệnh, hạn chế sự tấn công của virus gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thai nhi.

Chế độ ăn uống của mẹ bầu cần đảm bảo đầy đủ 4 nhóm chất thiết yếu và cần lưu ý bổ sung đúng những vitamin, vi chất cần thiết để hệ miễn dịch luôn có đủ nguyên liệu để hoạt động mạnh mẽ nhất. Cơ thể của mẹ luôn được duy trì ở trạng thái tốt, khỏe mạnh trong suốt thai kỳ cũng giúp bé có được một nền tảng miễn dịch khỏe mạnh ngay từ trong bụng mẹ.

“Món ăn” đầu tiên hệ miễn dịch cần là protein hay là nhóm chất đạm. Protein là dưỡng chất thiết yếu cung cấp năng lượng cho cơ thể. Khi mang thai, nhu cầu năng lượng của mẹ càng cao vì phải cung cấp các dưỡng chất cho sự phát triển của thai nhi. Không những thế, protein còn đóng vai trò tạo ra các kháng thể trong hệ miễn dịch. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng tăng cường miễn dịch, mẹ bầu đừng quên bổ sung các nhóm thực phẩm giàu protein.

Một số vitamin, khoáng chất cũng giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự tấn công từ virus có thể kể đến vitamin C, D, các vi chất như: sắt, kẽm, selen… Vitamin C góp phần tăng cường khả năng miễn dịch bằng cách hỗ trợ chức năng của các tế bào khác nhau trong cả hệ thống. Trong khi đó, vitamin D giúp tăng cường khả năng chống vi sinh vật gây bệnh của tế bào miễn dịch, tăng cường phản ứng miễn dịch.

Sắt, kẽm, selen là những vi chất quan trọng mà hệ miễn dịch cần. Sắt không chỉ giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu khi mang thai mà còn hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho cơ thể hiệu quả. Kẽm giúp tăng chức năng của tế bào bạch cầu, từ đó nhận diện và tiêu diệt các tế bào lạ xâm nhập vào cơ thể. Kẽm giúp mẹ bầu giảm sự mệt mỏi và giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm, cúm. Selen ảnh hưởng tới mọi thành phần của hệ thống miễn dịch, đặc biệt là quá trình hình thành, phát triển và sự hoạt động của bạch cầu. Đồng thời, Selen cũng tham gia vào cấu tạo của các kháng thể giúp cơ thể tiêu diệt các tác nhân gây bệnh.

Đặc biệt, mẹ bầu có thể bổ sung thêm kháng thể IgG để hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Đây là loại kháng thể được mẹ truyền cho con trong những tuần cuối thai kỳ giúp bảo vệ và trẻ cũng như cho trẻ một hệ miễn dịch thật tốt sau sinh. Trong 5 loại kháng thể (IgG, IgA, IgE, IgD, IgM) có trong hệ miễn dịch thì kháng thể IgG ImmunoGlobulin G là kháng thể giúp tăng cường miễn dịch mạnh (chiếm 75% tổng lượng kháng thể trong huyết thanh).





Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong thai kỳ, mẹ bầu tăng trung bình khoảng từ 9 - 12kg, tuy nhiên, với suy nghĩ “mang thai là ăn cho hai người”, các mẹ bầu thường cố gắng ăn gấp đôi nhu cầu năng lượng so với bình thường, ăn thật nhiều món bổ dưỡng để em bé to khỏe. Tuy nhiên, đây là việc cần có sự cân nhắc để xây dựng thực đơn cân đối các nhóm chất, tránh thiếu năng lượng gây suy dinh dưỡng bào thai hay thừa năng lượng khiến mẹ tăng cân quá mức.

ColosBaby Gold for Mum là giải pháp hỗ trợ mẹ bầu xây dựng miễn dịch khỏe mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý hằng ngày. Sản phẩm chứa lượng kháng thể IgG tự nhiên có trong sữa non ColosIgG24h quý giá được lấy trong vòng 24 giờ đầu từ các trang trại bò sữa hạng A ở Mỹ. Lượng kháng thể chuẩn IgG 700mg từ sữa non ColosIgG24h, kết hợp các yếu tố chống oxy hóa như vitamin A,C,E, kẽm, selen giúp tăng khả năng loại bỏ các vi khuẩn, virus... bảo vệ cơ thể mẹ trước những yếu tố gây bệnh từ môi trường.

ColosBaby Gold for Mum còn có phức hợp đạm dễ tiêu hóa Whey Protein, Soy protein và chất xơ hòa tan FOS/Inulin giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, ổn định tiêu hóa. Trong chế độ ăn hàng ngày, mẹ bầu chỉ cần uống từ 1-2 ly sữa ColosBaby Gold for Mum mỗi ngày sẽ đảm bảo được cung cấp vừa đủ năng lượng và protein theo đúng nhu cầu tăng thêm trong thai kỳ, giúp mẹ tăng cân hợp lý và kiểm soát cân nặng trong thai kỳ và sau khi sinh.