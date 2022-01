Tăng trưởng bền vững - Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế hàng đầu

Nhiều năm liên tiếp, Bảo hiểm Bảo Việt được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước cũng như khách hàng, đối tác đánh giá cao về độ uy tín, tốc độ tăng trưởng, tính bền vững và khả năng dẫn dắt thị trường.

Tăng trưởng bền vững trong đại dịch

Số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 11.2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc toàn thị trường phi nhân thọ ước đạt hơn 51 nghìn tỉ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi gần 16 nghìn tỉ đồng, tương đương với tỉ lệ 30,8%. Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (15.998 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 31%) chiếm tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu, tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (14.137 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 27,4%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (7.124 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 13,8%), bảo hiểm cháy nổ (6.655 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 12,9%). Theo tổ chức AM Best, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt hơn so với nhiều quốc gia cùng khu vực. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm toàn cầu này dự đoán ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam tăng trưởng ổn định nhờ quá trình chuyển đổi số hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển sản phẩm bảo hiểm và kênh phân phối, khung pháp lý được cải thiện và nhân khẩu học thuận lợi.

Khẳng định vai trò hàng đầu trên thị trường, tính đến hết tháng 11.2021, tổng doanh thu phí của Bảo hiểm Bảo Việt đạt hơn 8.149 tỉ đồng với thị phần lớn bậc nhất thị trường 15,8% (theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam). Đứng trước những thách thức đến từ đại dịch Covid-19, thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ, Bảo hiểm Bảo Việt đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, ra mắt các chương trình bảo hiểm mới đa dạng phù hợp với nhu cầu khách hàng; mở rộng các kênh phân phối, đặc biệt là kênh trực tuyến, kênh tư vấn bảo hiểm; từ đó xây dựng hệ sinh thái số toàn diện để mang lại những tiện ích ngày một thuận lợi hơn cho khách hàng và đối tác.

Có thể thấy, trái ngược với nhiều ngành nghề khác bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp bảo hiểm tương đối khả quan với 2,8% tăng trưởng chung. Nhờ đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng công nghệ số, củng cố nội lực, cũng như chính sách ứng phó linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, chi trả đầy đủ quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, cũng như đảm bảo an toàn, việc làm, thu nhập cho người lao động. Những tên tuổi lớn trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thời gian gần đây đã đầu tư mạnh vào công nghệ để nhanh chóng đáp ứng sự thay đổi và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng. Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam duy nhất vinh dự nhận được giải thưởng Sáng kiến bảo hiểm số của năm 2021 (Digital Insurance Initiative of the Year - Việt Nam) do Insurance Asia Awards 2021 đánh giá và trao tặng.





Bảo hiểm Bảo Việt - Nhà bảo hiểm phi nhân thọ luôn mang lại sự hài lòng và hạnh phúc tới khách hàng (*)

Với một doanh nghiệp bảo hiểm có bề dày lịch 57 năm phát triển, thì các yếu tố như doanh thu, lợi nhuận luôn giữ vị trí số một từ khi thành lập thực sự là thách thức trong quá trình lớn mạnh. Để đạt được những sự tăng trưởng vượt bậc trên mọi phương diện và liên tục qua nhiều năm, và là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ nằm trong top đầu được khách hàng tin cậy lựa chọn, Bảo hiểm Bảo Việt luôn đi theo định hướng phát triển bền vững và đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, làm trung tâm của mọi hoạt động. Mục tiêu của doanh nghiệp là không ngừng đổi mới, sáng tạo để mang lại sự tiện lợi, đa dạng hóa, linh hoạt lựa chọn; đặc biệt trong hai năm gần đây trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, cần phải đảm bảo yếu tố an toàn trên hết.

Đại diện Bảo hiểm Bảo Việt chia sẻ “Hướng tới hoàn thành các mục tiêu kinh doanh là nhiệm vụ tiên quyết của mỗi doanh nghiệp. Nhưng với Bảo hiểm Bảo Việt, cùng với đó là đảm bảo sự an toàn, tin cậy và linh hoạt đối với mỗi khách hàng. Theo đuổi tôn chỉ “khách hàng là trung tâm”, Bảo hiểm Bảo Việt luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo, thích nghi để nâng cao trải nghiệm khách hàng về sản phẩm dịch vụ cũng như đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về sự tiện lợi, nhanh chóng và cá nhân hóa các gói bảo hiểm”.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào là đơn vị bảo hiểm phi nhân thọ uy tín hàng đầu Việt Nam với sự tín nhiệm cao từ khách hàng cá nhân và tổ chức bởi họ mong muốn lựa chọn thương hiệu bảo hiểm lớn, uy tín, đảm bảo quyền lợi bảo vệ tốt nhất, dịch vụ chất lượng, thủ tục giải quyết quyền lợi nhanh gọn,… để xây dựng các phương án dự phòng tài chính hiệu quả, an tâm, tạo ra những giá trị sống văn minh, tích cực.

(*) Từ 01.01.2022, Bảo hiểm Bảo Việt chính thức chuyển địa điểm Trụ sở chính về địa chỉ: Số 07 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.