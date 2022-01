Tăng tuần tra kiểm soát để người dân yên tâm ăn Tết

Sáng 24.1, tại trụ sở Công an TP.HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo một số cơ quan T.Ư đã đến thăm, chúc tết cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2021 là một năm đầy thách thức, khó khăn. Đặc biệt TP.HCM là nơi chịu tổn thất nặng nề bởi dịch Covid-19, nhân dân và chính quyền địa phương các cấp đã gồng mình chống dịch và nay TP.HCM đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Hiện TP.HCM đã là vùng xanh, kinh tế thành phố đang hồi phục. Năm 2021, lực lượng công an đã kéo giảm tình hình tội phạm so với năm 2020 trong bối cảnh dịch bệnh và an ninh trật tự (ANTT) phức tạp.





Trong năm 2022, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Công an TP.HCM nắm chắc tình hình, sớm dự báo, nhận diện nguy cơ để chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền TP.HCM triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT ngay từ đầu. “Lực lượng Công an TP.HCM cần thể hiện vai trò tiên phong, xung kích trong đấu tranh giữ gìn an ninh chính trị xã hội trên địa bàn ngay thời điểm trước và sau Tết. Trực tiếp xử lý những vụ án phức tạp, tăng tuần tra kiểm soát, hạn chế tai nạn giao thông, các sự cố cháy nổ để người dân yên tâm ăn tết”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trước đó, trong các ngày 23 - 24.1, tại TP.HCM, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã tới dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã qua đời.