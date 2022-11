Táo bạo hay gợi dục quá đà?

Tối 12.11, Spacespeakers concert 2022 - Kosmik, chương trình đánh dấu 11 năm đồng hành của 11 thành viên SpaceSpeakers đã diễn ra thành công tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM). Có thể xem đây là một concert đáng nhớ nhất của nhạc Việt trong 10 năm trở lại đây.

Chương trình tạo dấu ấn không chỉ bằng âm nhạc R&B, rap/hip hop thời thượng của giới trẻ Việt mà còn bằng những chiêu trò sân khấu của đạo diễn Việt Tú - một cái tên từng mang đến nhiều khai phá cho giới sân khấu bằng những chương trình tiên phong như: Đẹp fashion show, hầu đồng Tứ phủ, thực cảnh Ngày xưa, Live show Hà Trần & Ngọc Đại - Nhật thực, Hồ Ngọc Hà - Live concert 2011… Và lần này, bên cạnh những ấn tượng về: sân khấu động - di chuyển liên tục, màn hình khổng lồ, sân khấu bay, giả lập 3D, hologram, hiệu ứng ánh sáng, sự tương tác của nghệ sĩ trình diễn với khán giả khu vực đứng… để tạo nên một show diễn độc nhất vô nhị từ trước đến nay của nhạc Việt thì ê-kíp của chương trình còn mang đến… những màn trình diễn “khó nói” của các vũ công - tuy khó nói nhưng không nhắc đến thì cũng không được vì mức độ… khiêu dâm, gợi dục của nó.





Chương trình có gắn mác 18+, trên website mua vé, ban tổ chức (BTC) khuyến nghị concert chỉ dành cho người xem có độ tuổi từ 18 trở lên, khán giả nhớ mang theo căn cước công dân để kiểm tra. Tuy nhiên, không hiểu sao trước khi đêm nhạc bắt đầu, BTC lại mở loa thông báo trực tiếp: “Chúng tôi thấy hiện có nhiều trẻ em đi theo người lớn vào xem chương trình, đề nghị quý vị phụ huynh nhớ trông chừng con em mình, tránh những tình trạng đi lạc, xô đẩy gây tai nạn đáng tiếc!”???

Ở phần đầu concert, một dàn vũ công nữ tiến thẳng ra sân khấu dài như sàn catwalk trong trang phục gợi cảm và bắt đầu uốn éo, tạo dáng. Chương trình tạo cho người xem cảm giác như đang ở trong một vũ trường thứ thiệt không chỉ bởi âm nhạc (các loại nhạc điện tử mạnh thường được sử dụng ở đây) mà còn là những màn trình diễn hết sức nóng bỏng của ca sĩ/rapper và vũ công. Mức độ táo bạo càng về sau càng đậm đà hơn, trang phục biểu diễn ngày càng kiệm vải hơn. Trên khán đài, nhiều vũ công liên tục xuất hiện với phần biểu diễn múa cột thu hút khán giả hạng VIP, VVIP. Trong tiết mục Forget abt her của Justa Tee, một nữ vũ công trong trang phục đen bằng da bó sát, đeo mặt nạ miêu nữ nằm uốn éo thể hiện những động tác “50 sắc thái” trên cây đàn dương cầm. Sau đó cô bước xuống, trói hai tay rapper ra sau ghế và bịt mắt anh lại gợi nhiều liên tưởng đến hoạt động BDSM trong tình dục. Chưa hết, cô để anh ở đó và tiếp tục có những động tác ân ái với nam vũ công khác như mô phỏng câu chuyện ngoại tình. Liên tiếp chương trình là những màn cãi vã giữa cặp đôi vũ công này, thậm chí có cả giằng xé, bạo lực, tác động vật lý lên cơ thể nhau trên sân khấu. Nóng bỏng tương tự là phần trình diễn Nến & hoa của Rhymastic. Trong phần biểu diễn của khách mời B-wine (feat cùng Rhymastic trong Side Effect), một nữ vũ công còn đưa tay… vỗ mông nam rapper. Các nữ vũ công cũng liên tục có những động tác hôn gió, sờ soạng, khiêu khích lực lượng vệ sĩ trên sân khấu cũng như khán giả. Các vũ công nam thì uốn éo trong trang phục phi giới tính kiệm vải. “Đỉnh cao” của concert có lẽ là cảnh giường chiếu của rapper BinZ và một nữ vũ công Tây trong trang phục nội y xuyên thấu và cực kỳ kiệm vải. Cuối màn trình diễn ca khúc They said, anh còn rưới bia lên phần nhạy cảm trên người cô gái này trong những tiếng hú hét của khán giả.

Nhà tài trợ chính chương trình là một hãng bia nổi tiếng, vì vậy khán giả không chỉ được phát bia miễn phí mà nghệ sĩ trình diễn cũng vừa hát/đọc rap vừa cầm một lon bia. Thậm chí còn dùng làm đạo cụ minh họa, cá biệt ở những phút cuối chương trình, đứng trên sân khấu treo, Rhymastic và một số thành viên khác của SpaceSpeakers còn bật nắp lon và tưới bia lên người khán giả đứng xem bên dưới. Sau đêm diễn, bên cạnh những ấn tượng từ việc dàn dựng, âm nhạc thì người xem còn đặt câu hỏi: "Cơ quan quản lý văn hóa có vai trò gì trong việc kiểm duyệt nội dung chương trình này?”.