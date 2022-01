Tạo hình cực chất của dàn diễn viên 'Death Note' phiên bản nhạc kịch

Hôm 24.1, truyền thông Hàn đưa tin, vở nhạc kịch Death Note sẽ được trình diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Chungmu (Hàn Quốc) từ ngày 1.4 đến ngày 26.6. Đây là tác phẩm được chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng cùng tên. Bên cạnh thể loại nhạc kịch, Death Note từng được khán giả biết đến thông qua hình thức phim truyền hình, hoạt hình, phim điện ảnh…

Death Note là câu chuyện kể về cuộc đụng độ bí ẩn giữa thám tử lừng danh L và cậu học sinh trung học Light, người đã nhặt được cuốn sổ tử thần. Đây là cuốn sổ dùng để trừng trị những kẻ bất lương, nếu tên của một người được viết vào đó, họ sẽ chết… Được biết, vở nhạc kịch đầu tiên của Death Note công chiếu tại Nhật Bản vào tháng 4.2015 và tháng 7.2015 tại Hàn Quốc. Nhạc kịch Death Note lần này cũng sẽ tương tự như các tác phẩm khác của xứ kim chi, hai diễn viên cùng đảm nhận một nhân vật.

Theo đó, nhân vật L - một thám tử tài ba, lập dị, sẽ do Kim Junsu (JYJ) và Kim Sung Cheol thủ vai. Nổi tiếng là diễn viên trẻ đầy tiềm năng thông qua các vai diễn trong Prison Playbook, Vincenzo, Our Beloved Summer… Kim Sung Cheol khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên trước tạo hình cực chất của mình trong Death Note. Dù được chú ý nhờ các tác phẩm truyền hình, nhưng ít ai biết rằng ban đầu Kim Sung Cheol vốn ra mắt với tư cách diễn viên nhạc kịch và sân khấu.

Hợp tác cùng Sung Cheol không ai khác ngoài Kim Junsu của nhóm nhạc nam JYJ. Là một thần tượng Kpop đình đám, Junsu không chỉ thành công ở vai trò ca sĩ mà còn là một diễn viên nhạc kịch ưu tú. Anh từng tham gia các tác phẩm như Mozart, Dracula, Elisabeth… Trước đây, ở phiên bản Death Note 2015, Junsu cũng vào vai vị thám tử khó đoán, vạn người mê - L.

Một nhân vật được người xem yêu thích không kém chính là Yagami Light - một học sinh trung học thiên tài, sẽ do Hong Kwang Ho và Go Eun Sung đảm nhận. Tương tự như Junsu, Hong Kwang Ho cũng từng hóa thân vào Yagami Light ở phiên bản cũ và tiếp tục thực hiện vai diễn của mình trong lần trở lại năm 2022.

Trong khi đó, Go Eun Sung là một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng từng tham gia các tác phẩm như Hedwig and the Angry Inch, A Gentleman's Guide to Love and Murder, Notre-Dame de Paris… Gần đây, anh xuất hiện với tư cách thí sinh trong chương trình thử giọng của TV Chosun - Tomorrow's National Singer.

Vở nhạc kịch lần này cũng đánh dấu màn tái xuất khán giả của nữ thần tượng Kei - cựu thành viên nhóm nhạc Lovelyz. Sau khi rời Woollim Entertainment, Kei ký hợp đồng với công ty quản lý của Kim Junsu với tư cách là một nữ diễn viên nhạc kịch. Là giọng ca chính của Lovelyz, Kei sở hữu chất giọng độc đáo và đầy nội lực. Cô cũng từng có kinh nghiệm tham gia các vở nhạc kịch như Midnight Sun, Excalibur.





Đồng hành cùng Kei là Jang Min Je, người chiến thắng giải Nữ diễn viên mới tại Lễ trao giải Nhạc kịch Hàn Quốc lần thứ 6. Cả hai sẽ hóa thân vào nhân vật Amane Misa - một nữ thần tượng trót đem lòng yêu mến Yagami Light.

Đảm nhận vai thần chết Rem, người đưa cho Amane Misa cuốn sổ tử thần và luôn hết lòng vì cô, là Kim Sun Young và Jang Eun Ah. Nếu như Kim Sun Young vừa giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Nhạc kịch Hàn Quốc lần thứ 6 thì Jang Eun Ah được biết đến với vai diễn trong các tác phẩm như Excalibur, Rebecca, Jesus Christ Superstar…

Cuối cùng, nhân vật thần chết Ryuk, người đánh rơi cuốn sổ tử thần vào thế giới loài người sẽ do Kang Hong Seok và Seo Kyung Soo thủ vai. Cả hai đều là những diễn viên nhạc kịch nổi tiếng.

Ngay khi tạo hình của các diễn viên Death Note được tung ra, người hâm mộ đã không khỏi phấn khích trước vở nhạc kịch lần này. Trên cộng đồng trực tuyến, mọi người để lại bình luận: “Hong Kwang Ho thật sự rất hoàn hảo trên sân khấu”, “Death Note vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc, tôi cũng muốn xem nó”, “Tạo hình của Kim Sung Cheol đỉnh thật sự”, “Junsu là L quyến rũ nhất mà tôi biết”...