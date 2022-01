Tạo tin giả của ngân hàng để lừa chủ phường hụi, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

Sáng 7.1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thị Duyên (35 tuổi, ngụ TP.Vinh, Nghệ An), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, nhiều người dân ở TP.Vinh làm đơn trình báo họ tham gia phường hụi qua mạng và bị mất tiền do chủ hụi tuyên bố vỡ hụi. Qua điều tra, công an xác định chủ phường hụi này là bà Võ Thị Thu Hiền (36 tuổi, ngụ TP.Vinh).

Theo đó, bà Hiền đã tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook, lấy tên là “Võ Hiền” kết bạn và lập nhóm có nhiều thành viên tham gia trong ứng dụng Messenger để chơi phường hụi. Bà Hiền đã lập nhiều bát phường với số lượng người tham gia rất lớn.

Theo quy định của chủ phường, trước khi tham gia đấu để được nhận phường, người chơi phải nộp tiền phường bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho chủ phường trên ứng dụng internet Banking. Sau khi chuyển khoản, người tham gia chụp lại ảnh màn hình giao dịch chuyển khoản thành công rồi gửi vào nhóm phường để chủ phường hụi kiểm soát.

Từ tháng 6.2021, Đào Thị Duyên tham gia chơi 23 bát phường do bà Hiền làm chủ. Biết bà Hiền làm chủ nhiều bát phường, lượng tiền ra, vào trong tài khoản khó kiểm soát được, nên Duyên nảy sinh ý định sử dụng hình ảnh giả chuyển khoản ngân hàng trên ứng dụng internet Banking để chiếm đoạt tiền của bà Hiền và người chơi trong phường hụi.





Duyên tạo ra các thông tin giả tin nhắn chuyển tiền từ internet Banking để lừa chủ phường và các người chơi khác.

Một thời gian sau, do nghi ngờ nên bà Hiền ra ngân hàng sao kê tài khoản thì phát hiện ra sự việc. Công an xác định, với thủ đoạn này, Đào Thị Duyên đã chiếm đoạt gần 2,5 tỉ đồng của bà Hiền và những người chơi phường hụi khác.