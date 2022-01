Tập đoàn Trung Thủy chào đón Lancaster The Master và Câu lạc bộ danh giá Lancaster Club

Đồng thời tập đoàn này cũng ra mắt hệ thống Lancaster Club với nhiều chương trình ưu đãi đặc quyền dành cho hội viên.

Tiêu chuẩn vận hành 5 sao từ Lancaster The Master

Trong chiến lược sắp đến, Tập đoàn Trung Thủy đẩy mạnh phát triển phân khúc bất động sản hạng sang và siêu sang với yếu tố dịch vụ, trải nghiệm được xem là điểm nhấn.

Do đó, Tập đoàn Trung Thủy cho ra mắt thương hiệu quản lý bất động sản mới với tên gọi Lancaster The Master. Thương hiệu mới kế thừa bản sắc cũng như tinh thần nghệ nhân của Tập đoàn Trung Thủy cùng 15 năm kinh nghiệm từ Lancaster Management - đơn vị quản lý vận hành khu biệt thự Lancaster Eden, tòa nhà Lancaster Núi Trúc và Lancaster Lê Thánh Tôn.

Lancaster Management khẳng định ấn tượng với cư dân và thị trường nhờ chất lượng dịch vụ hoàn hảo, từ cả những việc nhỏ như sắp xếp đồ dùng căn hộ theo thói quen gia chủ hay chào đón cư dân trở về bằng tên riêng, đội ngũ phục vụ mở cửa, bấm thang máy luôn mỉm cười.

Những giá trị nguyên bản được kế thừa và phát triển trong suốt hơn 15 năm qua để tạo nên Lancaster The Master, những “quản gia” tận tụy với khách hàng.

Ở phiên bản mới nâng cấp, Lancaster The Master có sự phân chia các gói dịch vụ riêng như: Dịch vụ cơ bản, Dịch vụ nâng cao và Dịch vụ quản gia cao cấp. Tùy theo khách hàng lựa chọn, Lancaster The Master đáp ứng nhu cầu tốt nhất với từng hạng mục. Đại diện thương hiệu Lancaster chia sẻ, sự ra đời của Lancaster The Master mang đến tiêu chuẩn đặc biệt hơn, chất lượng cao cấp hơn, giúp cư dân có những trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.

Việc phân chia các gói cũng nhằm tối ưu lợi ích và quyền lợi khách hàng. Lanscaster The Master là sự kết tinh của 15 năm kinh nghiệm mà đội ngũ vận hành của Lancaster Management đã dày công vun đắp trong suốt quá trình phục vụ khách Việt Nam và Nhật Bản tại các dự án Lancaster. Vì vậy, sự kế thừa và phát huy của Lancaster The Master được kỳ vọng tạo nên đẳng cấp khác biệt trong quá trình phục vụ cư dân, cùng kiến tạo cộng đồng tinh hoa, thịnh vượng.

“Khách thuê và cư dân lưu trú tại các căn hộ Lancaster được quản lý bởi Lancaster The Master có quyền lựa chọn những dịch vụ đi kèm phù hợp yêu cầu cá nhân. Việc không áp dụng bắt buộc các gói dịch vụ giúp tối ưu chi phí quản lý hàng tháng cho chủ nhân nhưng vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng mà Lancaster The Master đề ra”, đại diện thương hiệu Lancaster nói.





Những “quản gia” Lancaster The Master luôn đồng hành với cư dân 24/7, cá nhân hóa các dịch vụ hỗ trợ như thông tin, đặt lịch chuyến bay, hỗ trợ mua sắm, tặng quà, sắp xếp giao nhận bưu kiện. Tất cả đều được chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ.

Xây dựng câu lạc bộ tinh hoa Lancaster Club

Cùng với ra mắt thương hiệu quản lý vận hành mới, Tập đoàn Trung Thủy đồng thời triển khai Câu lạc bộ thượng lưu dành riêng cho cộng đồng Lancaster. Đây là nơi gặp gỡ, giao lưu của những nhân vật vô cùng đẳng cấp và có “gu” lựa chọn bất động sản.

Bên cạnh xây dựng một cộng đồng dành cho những cá nhân ưu việt, Lancaster Club đồng thời mang đến nhiều chương trình dành cho hội viên như đặc quyền trải nghiệm các tiện ích thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Trung Thủy, đặc quyền hỗ trợ từ Lancaster The Master và nhận các chương trình chiết khấu đặc biệt khi đầu tư vào các dự án thuộc Tập đoàn Trung Thủy.

Dự kiến, Lancaster Club sẽ ra mắt với 3 hạng mức thẻ khác nhau, bao gồm: Gold, Platinum và Diamond dành cho khách hàng thân thiết đã giao dịch hoặc sở hữu các sản phẩm Lancaster.

Việc mở rộng dịch vụ và ra mắt nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng Lancaster cho thấy những bước đi mạnh mẽ hơn của Tập đoàn Trung Thủy trong năm 2022 và tầm nhìn dài hạn của công ty trong thời gian tới.