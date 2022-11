Tàu hải quân Pakistan đến Qatar để bảo vệ World Cup 2022

Theo người phát ngôn của hải quân Pakistan, tàu PNS Tabuk sẽ phối hợp đảm bảo an ninh hàng hải với Chính phủ Qatar trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Tàu PNS Tabuk đã được Lực lượng hải quân Qatar chào đón tại căn cứ hải quân Umm Al Houl.

Sự tham gia này là một phần trong các thỏa thuận được Bộ Quốc phòng Qatar ký kết với các lực lượng an ninh của các quốc gia đối tác để đảm bảo an ninh cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ huy của tàu PNS Tabuk cũng đã gặp các sĩ quan hải quân nước chủ nhà World Cup 2022 và thảo luận về an ninh hàng hải trong thời gian diễn ra giải đấu.

Trước giải, lực lượng an ninh Qatar cùng với các đối tác từ 13 quốc gia đã tiến hành cuộc diễn tập an ninh kéo dài 5 ngày trên khắp đất nước. Các cuộc tập trận nhằm mục đích kiểm tra sự sẵn sàng và khả năng đáp ứng của các dịch vụ khẩn cấp tại World Cup 2022, nhật báo địa phương The Peninsula đưa tin.





Theo ủy ban an ninh của giải đấu, các cuộc tập trận, có tên là Watan (có nghĩa là quốc gia trong tiếng Ả Rập), có sự tham gia của 32.000 nhân viên an ninh chính phủ và 17.000 thành viên từ các lực lượng an ninh tư nhân.