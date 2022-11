Tây Ninh: Cướp giật tài sản người đi đường mang đi bán, mới biết… vàng giả

Ngày 5.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Riếp Văn Toàn (22 tuổi, ngụ TT.Bến Cầu, H.Bến Cầu) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ 30 ngày 2.11, không tiền tiêu xài nên Toàn nảy sinh ý định tìm kiếm người đi đường để cướp giật tài sản. Toàn chạy xe máy BS 70H8 - 6213 dọc đường thì phát hiện 2 phụ nữ chở nhau trên xe máy treo túi xách màu đen, nên bám theo. Khi đến đoạn đường gần khu vực nhà văn hóa thuộc ấp Long Châu, xã Long Khánh (H.Bến Cầu), Toàn vượt lên giật túi xách làm 2 người phụ nữ té ngã, rồi tăng ga bỏ chạy.





Sau đó, Toàn lục giỏ xách lấy 930.000 đồng, 1 sợi dây chuyền và 1 lắc tay kim loại màu vàng, 1 ĐTDĐ iPhone 6 Plus, 1 ĐTDĐ nokia, 1 thẻ ATM… Sau đó Toàn đi đến tiệm vàng để bán số vàng vừa cướp giật được nhưng bị trả lại do số vàng trên là vàng giả.

Qua điều tra, Công an H.Bến Cầu xác định Toàn là nghi phạm vụ cướp giật nên tổ chức truy tìm. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày 2.11, Toàn đến Công an H.Bến Cầu đầu thú. Hiện vụ cướp giật tài sản người đi đường đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu điều tra, làm rõ.