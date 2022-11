Tây Ninh: Lợi thế lớn phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM

Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tại Bà Rịa- Vũng Tàu vào ngày 26.11, lãnh đạo Tây Ninh đã có tham luận về hướng phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - TP.HCM gắn với hành lang kinh tế Xuyên Á và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Cửa ngõ giao thương thương mại, dịch vụ, du lịch… với Campuchia và ASEAN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc Khu Kinh tế cửa khẩu (KTCK) Mộc Bài, với vai trò cửa ngõ có vị trị địa lý quan trọng về quốc phòng an ninh và đối ngoại; có tiềm năng và lợi thế lớn về kinh tế để trở thành giao điểm của trục giao thông quốc tế và quốc gia ở phía Tây Nam Tổ quốc. Đây là cửa ngõ quan trọng kết nối, giao thương thương mại, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, du lịch với Vương quốc Campuchia và ASEAN, đồng thời còn có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ngoài ra, Khu KTCK Mộc Bài có 4 tiềm năng, lợi thế lớn nhất đó là vị trí nằm trên hành lang kinh tế châu Á, quốc tế; tuyến đường bộ lớn nhất cả nước, nằm trên trục đường xuyên Á, hành lang phía Nam quan trọng của Tiểu vùng Mê Kông, kết nối TP.HCM - Phnôm Pênh (Campuchia) - BangKok (Thái Lan) nên có độ mở giao thương lớn. Vì vậy, Mộc Bài có thể trở thành điểm trung chuyển quan trọng kết nối chuỗi sản xuất giữa vùng Đông Nam Bộ - TP.HCM - Mộc Bài - Vương quốc Campuchia và ASEAN.

Một lợi thế lớn khác là Mộc Bài nằm trong vùng động lực tăng trưởng cao khi thuộc vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, có tốc độ phát triển nhanh với đầu tàu kinh tế là TP.HCM. Việc cảng Cái Mép - Thị Vải, sân bay Long Thành và Khu KTCK Mộc Bài được đầu tư đồng bộ sẽ hình thành vùng tam giác, bộ ba cửa khẩu, cảng quan trọng hội đủ yếu tố “đường biển - đường hàng không - đường bộ” của vùng và khu vực. Ngoài ra, đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hình thành sẽ góp phần khẳng định, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vai trò, tầm quan trọng của Mộc Bài đối với sự phát triển của vùng Đông Nam bộ.

Đặc biệt, Khu KTCK Mộc Bài nằm trên địa bàn 6 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích là 21.284 ha. Do đó, dư địa đất đai đủ lớn cho đầu tư phát triển theo mô hình Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ hiện đại, xanh, bền vững mang tầm quốc tế. Tăng tính kết nối chặt chẽ với vùng Đông Nam bộ với TP.HCM, thúc đẩy mạnh mẽ lợi thế liên kết, ngoài đường cao tốc Mộc Bài - TP.HCM và có thể nghiên cứu hình thành đường sắt tốc độ cao Mộc Bài - TP.HCM để tạo liên thông, kết nối đồng bộ, đặc biệt là sự kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành; với cảng Cái Mép - Thị Vải. Đồng thời với việc sớm xúc tiến quy hoạch sân bay Tây Ninh trở thành cảng hàng không, sân bay dân dụng vệ tinh, giải tỏa áp lực cho sân bay Tân Sơn Nhất cũng như tạo sự kết nối quan trọng giữa khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen





Thách thức lớn

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc việc phát triển theo mô hình mới đặt ra những khó khăn, thách thức lớn. Trước hết là việc cần hoàn thiện và phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng kết nối, nhất là hiện thực hóa và sớm hoàn thành tuyến cao tốc Mộc Bài - TP.HCM, dự án giao thông quan trọng, huyết mạch mang tính chiến lược về kinh tế, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của Vùng và quốc gia.

Thứ hai cần có cơ chế, chính sách vượt trội để tạo đột phá phát triển Khu KTCK Mộc Bài theo mô hình Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ hiện đại, xanh và bền vững, nhất là cơ chế chính sách vượt trội, đặc thù về chính sách đất đai, về phân cấp, ủy quyền; về ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp đầu đàn, doanh nghiệp là hạt nhân của chuỗi sản xuất, phân phối.

Thứ ba, quan tâm thu hút và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao… Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Tây Ninh quyết tâm tận dụng thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tích cực chủ động tham gia quá trình thúc đẩy toàn diện liên kết vùng, quyết tâm cùng các tỉnh, thành phố trong Vùng Đông Nam bộ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị”.