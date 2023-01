Tết bình an trên Thanh Niên Online: Cho năm mới 2023 đầy hy vọng

Chuyên trang với những câu chuyện “2022 kể 2023 nghe những bình an”, mang chủ đề Bứt phá mở lối bình an đã để lại nhiều điểm nhấn và ấn tượng với bạn đọc Báo Thanh Niên mùa tết này.

“Bình an là giá trị đích thực để trường tồn”

Theo đó, 2022 được xem là năm chứng kiến bước chuyển mình: từ đóng băng 2021 đến trở lại cuộc sống với nhiều dấu ấn, đánh dấu sự thay đổi rộng lớn trên mọi bình diện, từ kinh tế - xã hội, văn hóa, thể thao, đời sống... của người Việt khắp năm châu. Người Việt đã dịch chuyển “trọng tâm” của sự ưu tiên, quay vào bên trong để tìm giá trị, mục đích cuộc sống, để cảm nhận từng nhịp thở trong tim mình.

Nhìn ở góc độ vĩ mô hơn, đó là cuộc vận hành theo một guồng quay, quỹ đạo mới của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Có thể có mất mát, có thể đau thương nhưng cũng rất vinh quang và để lại nhiều dấu ấn đáng tự hào của người Việt trong suốt một năm vừa qua. 2022 được xem là năm khởi đầu mới với những chuyển biến tích cực với nhiều dấu ấn của từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cả cộng đồng.

Ở lĩnh vực đời sống xã hội, nhiều hoạt động, thói quen đã được điều chỉnh và duy trì theo hướng tích cực hơn. Chẳng hạn, lượt tìm kiếm cụm từ “bài tập yoga cho người mới bắt đầu” tăng 140%, cụm từ “gia đình” tăng 60% trên YouTube.

Chuyên trang đặc biệt mang tên Tết bình an ra đời với mục đích tạo ra không gian gợi mở để mỗi cá nhân chia sẻ những dấu ấn đáng nhớ, những trải nghiệm sâu sắc và chuyển biến tích cực trong năm 2022 khiến họ trở nên bình an và hạnh phúc hơn.

Suốt thời gian qua, chuyên trang Tết bình an đã “chạm” cảm xúc để mỗi người nhìn lại bản thân và truyền cảm hứng để chúng ta tìm được cuộc sống bình an, là “trạm dừng” để nghỉ ngơi, sạc năng lượng chuẩn bị tâm thế mở ra năm 2023 với nhiều hy vọng. Đồng hành cùng chuyên trang, FPT mở rộng định nghĩa hạnh phúc với sự kết nối thời công nghệ, truyền cảm hứng để người Việt tìm và có được những điều quan trọng nhất trong cuộc sống.

Bình an là “có” hay là “không”?

Khởi đầu bằng viral clip: Bình an là “có” hay là “không”?, Tết bình an đã tái hiện câu chuyện chuyển biến quan niệm về hạnh phúc của mỗi người. Với không ít người, trước đại dịch Covid-19, hạnh phúc là phải có quyền, tiền, nhà lầu, xe hơi, là cuộc sống để người khác xem. Tuy nhiên, khi đại dịch đi qua, họ cho rằng hạnh phúc là không lo lắng, buồn khổ, bệnh tật, sống vì hạnh phúc của chính mình.

Sử dụng hiệu ứng chia màn hình (Split Screen), viral clip đã thể hiện rõ được thông điệp sâu sắc và nhân văn: Không cần cưỡng cầu, hạnh phúc là bình an, là trân trọng những gì mình đang có.

Bên cạnh đó, thông qua chuyên trang, nhiều người nổi tiếng như Khoai Lang Thang, ca sĩ Hà Anh Tuấn, coach Lương Ngọc Tiên, CEO Thái Minh Châu… cũng chia sẻ những quan niệm riêng của mình về hai chữ “bình an”, khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Cùng nhau tâm tình những câu chuyện bình an

Cuộc thi viết Reply 2022 chính là một trong những dấu ấn đặc biệt của chuyên trang Tết bình an năm nay. Đây là nơi để độc giả Thanh Niên đóng vai trò là người kiến tạo nội dung để chia sẻ, bày tỏ những chuyển biến, trải nghiệm, dấu ấn và cột mốc trong hành trình tìm thấy bản thân sau những giai đoạn khó khăn của cuộc sống.





Reply 2022 ra đời, dựa trên cảm hứng từ bộ phim truyền hình “quốc dân” của Hàn Quốc Reply 1988 (tạm dịch: Hồi đáp 1988). Bộ phim kể câu chuyện hiện tại - quá khứ xen lẫn của những người bạn thân từ thời thanh xuân trong trẻo.

Reply 2022 đã là một hộp thư để gửi tâm tình cho một năm nhiều cảm xúc dữ dội, để chúng ta cùng chung vui và cả chia buồn. Theo đó, chương trình nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ bạn đọc Báo Thanh Niên.

Những câu chuyện được chia sẻ, có thể là đêm ở bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm, dõi theo người thân; là ngày chờ từng khắc công bố điểm thi của con sau thời gian học online vì Covid-19; là cảm giác muốn nghiêng mình trước những người lính cứu hỏa vừa hy sinh, là khi gia đình có thêm thành viên mới, là khi vườn trường vừa thêm mấy cây xanh; là bữa cơm cho trẻ ung thư chỉ trong 5 phút đã được các mẹ gom đủ rau, thịt và gạo sạch…

Trong khuôn khổ của chiến dịch, khái niệm về bình an càng được thể hiện sâu sắc hơn thông qua tọa đàm Thịnh vượng là bình an được thực hiện ngay tại trường quay của Báo Thanh Niên. Với chủ đề: FPT - Doanh nghiệp vượt khó, đại diện FPT chia sẻ về những bước ngoặt trong định hướng xây dựng và phát triển trong năm 2022.

Câu chuyện về hành trình đối diện khó khăn với nhiều sáng kiến giúp FPT phục hồi nhanh chóng, đem lại dấu ấn trong năm 2022 đã thể hiện rõ được thông điệp, rằng: Thịnh vượng không chỉ đo bằng lợi nhuận, bất chấp tác động xấu tới môi trường, xã hội, mà là mang tới bình an cho nhân viên, doanh nghiệp và cả dân tộc. Muốn đi xa với thị trường, muốn trường tồn thì cần là doanh nghiệp tử tế.

2022 và “cú đề pa” cho 2023

Chuyên trang tiếp tục nhấn mạnh thông điệp bình an trong năm mới với clip khép lại 2022 bằng những câu chuyện đáng nhớ, bình luận, phát biểu, khoảnh khắc ấn tượng, dấu ấn khó phai... Thông qua đó, chiến dịch khẳng định người Việt dù bất cứ nơi đâu cũng mang tinh thần lạc quan, sáng tạo, không khuất phục trước nghịch cảnh, lan tỏa hiệu ứng tích cực.

Bên cạnh đó, Tết bình an cũng đã đưa ra những góc nhìn, nhận định, tầm nhìn từ chuyên gia hướng tới năm 2023 lạc quan, hy vọng, những tín hiệu lạc quan để thay đổi, chuyển dịch nhằm phát triển bền vững, “cú đề pa” tăng tốc cho năm mới. Có thể nói, điểm nhấn của những câu chuyện “2022 kể 2023 nghe những bình an” đã mở ra năm 2023 đầy hy vọng cho tất cả chúng ta.

Đại diện Trung tâm Truyền thông FPT Retail đánh giá chuyên trang đặc biệt Tết bình an với chủ đề Bứt phá mở lối bình an của Báo Thanh Niên mở ra thật đúng lúc, là một không gian để tất cả mọi người có thể nhìn nhận lại quãng thời gian đầy thách thức vừa qua, từ đó, tìm ra được bình an đích thực của mình. Đồng thời, chiến dịch đã góp phần lan tỏa những điều vui vẻ, tích cực đến tất cả mọi người. “Vậy nên, không có lý do gì để FPT Retail nói chung, FPT Shop nói riêng không đồng hành cùng một chiến dịch đầy ý nghĩa như vậy cả! Chúng tôi hy vọng rằng, chiến dịch lần này sẽ là một trạm dừng để mọi người có thể nghỉ ngơi, kết nối, sạc năng lượng tinh thần sau một năm đầy biến động và chuẩn bị tâm thế mở ra năm 2023 với nhiều hy vọng. Sang năm mới, FPT Retail với chuỗi bán lẻ hàng công nghệ FPT Shop, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu sẽ tiếp tục mang những trải nghiệm tuyệt vời nhất đến khách hàng, hướng đến mục tiêu kiến tạo hạnh phúc cho tất cả mọi người”, đại diện FPT Retail nói thêm.