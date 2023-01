Thác loạn tại quán karaoke không đảm bảo PCCC: 2/3 địa phương nhận trách nhiệm

Chính quyền xã Thanh Liệt “bó tay” ?

Chiều 15.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt (H.Thanh Trì, Hà Nội), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã đã giao công an xã ngày nào cũng đi kiểm tra trực tiếp, thực tế tại quán karaoke Paris Club (502 Kim Giang, xã Thanh Liệt).

Vị này thông tin thêm, tại cơ sở karaoke Paris Club có một nhà dân ở, họ cho thuê ở tận bên trong. “Dù chúng tôi đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ nhưng họ bảo: “Bây giờ em ở đây, em còn đi qua lối này, làm sao mà đóng cửa được?”. Tôi có yêu cầu chuyện nào ra chuyện đó, ở là ở, không được kinh doanh gì nữa”, lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt nói và cho hay, tổ liên ngành của H.Thanh Trì đã xuống kiểm tra quán nhưng chưa có kết luận chính thức.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Liệt cho hay, trước đây cửa quán đã được chính quyền đặt barie. Tuy nhiên sau đó, chủ quán này xin bỏ ra để sửa chữa. “Khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Niên, tôi đã yêu cầu tăng cường giám sát, 1 ngày kiểm tra 2 lần và kiểm tra đột xuất quán này”, lãnh đạo xã Thanh Liệt nói.

Phong tỏa 2 cơ sở karaoke Bình Minh và Ngân Hà

Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Quang Tiến, Trưởng Công an P.Thành Công (Q.Ba Đình, Hà Nội), cho biết cơ sở karaoke Ngân Hà (ngõ 81 Láng Hạ, P.Thành Công) hiện chưa có quyết định đình chỉ, đang bị tổ công tác số 3, Công an TP.Hà Nội thông báo tạm đình chỉ, khắc phục tồn tại về PCCC.

Cơ sở karaoke Ngân Hà có cửa thoát hiểm số 2 không đảm bảo trên 0,9 m; hệ thống điện trần và xốp cách âm chưa đảm bảo. Sau khi nhận được thông báo tạm đình chỉ, Công an P.Thành Công đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, cử cán bộ, cảnh sát khu vực, cán bộ cơ sở và người dân giám sát, nếu có dấu hiệu hoạt động thì báo lực lượng công an xử lý. Tuy nhiên, do cơ sở này xa địa bàn, thủ đoạn hoạt động tinh vi, dùng camera theo dõi nên công an không thể kiểm soát 24/24, dẫn tới xảy ra tình trạng hát “chui”.

Ông Tiến thông tin, ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Niên, đơn vị đã mời 3 nhân viên quán karaoke làm việc trong ngày hôm đó lên trụ sở xác minh, làm rõ.

Người đứng đầu Công an P.Thành Công thừa nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng hát “chui”, múa khiêu dâm. “Quan điểm của chúng tôi là xử lý đúng. Sau sự việc này, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát và quyết liệt hơn nữa đối với các quán karaoke đang tạm dừng hoạt động trên địa bàn”, ông Tiến nói và cho hay, đã cử cán bộ túc trực 24/24 tại cơ sở karaoke Ngân Hà, đồng thời làm đề xuất xử phạt để gửi lên Q.Ba Đình.

Trong khi đó, ông Ngô Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND P.Thành Công, khẳng định không ai dám “chống lưng” cho hành động hoạt động “chui” của cơ sở karaoke Ngân Hà. Ông Lâm thừa nhận trách nhiệm và cho hay, đọc thông tin trên Báo Thanh Niên đã khiến ông giật mình, bởi trước đó phường đều có những động thái để kiểm soát các cơ sở karaoke đang bị tạm dừng hoạt động trên địa bàn.

Nói về cơ sở karaoke Bình Minh (số 15 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), ông Trần Viết Minh, Phó trưởng Công an P.Trung Hòa, khẳng định cơ sở này hoạt động lén lút chứ không phải thường xuyên. Để xảy ra tình trạng hát “chui” là trách nhiệm của người đứng đầu công an phường.

Ông Minh cũng cho biết cơ sở karaoke Bình Minh bị đình chỉ do vi phạm PCCC, sau đó bị Công an Q.Cầu Giấy thu hồi giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh trật tự. Sau khi có quyết định đình chỉ, Công an P.Trung Hòa đã mời chủ cơ sở lên ký cam kết thực hiện nghiêm quyết định.

“Sau khi nhận được thông tin từ Báo Thanh Niên, chúng tôi đã mời chủ cơ sở lên làm việc, đồng thời cắt cử lực lượng công an túc trực tại quán karaoke từ 12 - 24 giờ. Tuy nhiên, chủ cơ sở hiện tại đang ở quê, không đến trụ sở công an làm việc”, ông Minh nói và cho hay, chủ quán karaoke Bình Minh hiện đã trả mặt bằng, tháo biển, bỏ quán.





Phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an Hà Nội

Trong buổi họp báo ngày 14.1, thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội, cho biết không chỉ Công an TP.Hà Nội mà bản thân ông cũng theo dõi rất sát sao loạt bài này và sớm chỉ đạo nắm tình hình, điều tra.

Thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.Hà Nội, thừa nhận có tình trạng một số cơ sở karaoke không đủ điều kiện an toàn PCCC vẫn hoạt động “chui”, như Báo Thanh Niên đã phản ánh.

Theo thiếu tá Lâm, sau khi tất cả các quán karaoke trên địa bàn TP.Hà Nội bị đình chỉ, tạm đình chỉ, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho trưởng công an các quận, huyện, thị xã và trưởng công an các xã, phường, thị trấn trong vấn đề đảm bảo không để bất kỳ cơ sở nào bị tạm đình chỉ, đình chỉ mà vẫn hoạt động.

Ngoài ra, các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC, bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, công an cơ sở đều gắn biển thông báo và khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ; đồng thời tăng cường lực lượng thường xuyên đi tuần tra, giám sát.

Thiếu tá Lâm cho hay, số lượng cơ sở karaoke bị đình chỉ, tạm đình chỉ tại Hà Nội rất nhiều nên không thể đảm bảo 100% các cơ sở có lực lượng chốt trực 24/24, mà chỉ trực ở những điểm vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở thiết kế nhiều cửa đi, việc chốt trực sẽ tốn rất nhiều lực lượng, do vậy các địa phương vẫn duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát.

“Hiện, chúng tôi đã tăng cường tất cả lực lượng và đặc biệt sẽ đẩy mạnh xử lý các cơ sở vi phạm mà vẫn hoạt động lén lút; xử lý triệt để các trường hợp này theo quy định của bên PCCC”, thiếu tá Lâm cho hay.

Trung tá Vũ Đức Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07) Công an TP.Hà Nội, cho biết qua điều tra, rà soát toàn TP.Hà Nội có 1.548 cơ sở kinh doanh karaoke.

Trong số này, có 71 cơ sở chuyển đổi mục đích kinh doanh hoặc giải thể; 415 cơ sở không có đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke nhưng vẫn hoạt động phòng hát dạng karaoke. Số còn lại có đăng ký kinh doanh nhưng cũng đều không đảm bảo đủ các điều kiện về an toàn PCCC như các cơ sở không có đăng ký kinh doanh.

Theo trung tá Hưng, PC07 Công an TP.Hà Nội và công an các quận, huyện, thị xã đã có văn bản hướng dẫn, nêu ra các tồn tại, vi phạm cho toàn bộ 1.447 cơ sở và kiến nghị khắc phục từng lỗi vi phạm, có văn bản hướng dẫn chi tiết đối với các cơ sở này.

“Các cơ sở karaoke hiện đều được yêu cầu dừng hoạt động, tuy nhiên có tình trạng một số cơ sở hoạt động lén lút, đây là vi phạm”, trung tá Hưng cho hay.

Trước thực trạng này, trung tá Hưng cho biết Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các phòng nghiệp vụ cũng như công an các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm soát. Đồng thời, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cũng có văn bản yêu cầu trưởng công an các quận, huyện, thị xã và trưởng công an các phường, xã, thị trấn cam kết và giám sát việc hoạt động của các cơ sở vi phạm. Nếu để tình trạng các cơ sở karaoke không đảm bảo PCCC mà vẫn hoạt động, vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an Hà Nội.