Thái Bình: Nối điện để thắp sáng ao, người đàn ông bị điện giật tử vong

Ngày 15.1, thông tin từ một lãnh đạo UBND xã Nam Phú, H.Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người đàn ông tử vong do bị điện giật.

Người tử vong là ông P.V.T (47 tuổi), trú tại thôn Bình Thành, xã Nam Phú, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cụ thể, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 14.1, tại khu vực B3 vùng nuôi trồng thủy sản (thuộc thôn Bình Thành, xã Nam Phú), trong lúc đấu nối điện thắp sáng cho vùng ao nuôi trồng thủy sản của gia đình, ông T. bị điện giật, tử vong tại chỗ.





“Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nam Phú và Công an H.Tiền Hải đến hiện trường. Qua điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến việc ông T. tử vong là do bị điện giật. Sau khi công an hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình làm mai táng theo phong tục địa phương”, vị lãnh đạo này cho biết thêm.