Thái Bình: Triệt phá đường dây lừa đảo gần 30 tỉ đồng giả danh công an, viện kiểm sát

Ngày 16.1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây giả danh công an, viện kiểm sát gọi điện đe dọa và yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản ngân hàng. Đồng thời, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can gồm: Trần Việt Bắc (30 tuổi) và Trần Đình Hoàng (33 tuổi) cùng trú tại H.Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Tuyết (24 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thu Trà (21 tuổi), Trịnh Đức Thắng (24 tuổi), Phạm Văn Đối (33 tuổi), Hoàng Xuân Lâm (23 tuổi), Nguyễn Văn Nam (24 tuổi) và Nguyễn Đắc Huấn (30 tuổi, cùng trú tại TP.Hà Nội); Trần Thị Lĩnh (33 tuổi), Đào Thanh Tùng (32 tuổi), Đặng Văn Mạnh (29 tuổi), Đào Văn Long (26 tuổi), Đào Văn Hiểu (42 tuổi), Đặng Văn Vinh (27 tuổi), Đào Anh Tuấn (26 tuổi), Đào Xuân Minh (27 tuổi), Trần Văn Ngọc (23 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyên (26 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thái Bình).

Trước đó, Công an TP.Thái Bình phát hiện đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức, thủ đoạn sử dụng công nghệ cao móc nối với người nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam ở trong nước với quy mô đặc biệt lớn.





Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, các bị can trong đường dây này đã giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam để liên lạc với bị hại, thông báo rằng, bị hại bị một đối tượng giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, đối tượng lừa đảo đã nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó, đồng bọn trong nhóm cũng giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt.

Tính từ tháng 11 đến ngày 31.12.2022, nhóm bị can giả danh công an, viện kiểm sát này đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỉ đồng của nhiều bị hại. Vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.