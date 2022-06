Thần chú ‘Nghĩ giàu là giàu’ cho người khao khát đổi đời

Think and Grow Rich là tác phẩm nổi tiếng nhất của Napoleon Hill (26.10.1883 - 8.11.1970), người đã sáng lập nên một bộ môn “thành công học” (khoa học về sự thành công của cá nhân). Tác gia người Mỹ này cũng từng là cố vấn cho Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt.

Cuốn sách Think and Grow Rich ra mắt lần đầu năm 1937 và đến nay đã bán được hơn 60 triệu bản, được dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Qua hơn 70 năm tồn tại, những đúc kết về thành công của Napoleon Hill vẫn không hề bị lỗi thời. Ngược lại, thời gian còn giúp khẳng định tính đúng đắn từ những bí quyết mà ông chia sẻ. Tác phẩm đã trở thành hình mẫu kinh điển trong việc tạo động lực thành công nhiều hơn bất cứ cuốn sách kinh doanh nào trong lịch sử.

Nghĩ Giàu Là Giàu là phiên bản mới nhất của Think and Grow Rich do VANLANGBOOKS xuất bản, quy tụ những triết lý thành công dựa trên phương pháp tư duy tích cực, hiệu quả. Các bí quyết thành công được đề cập trong cuốn sách có thể đúc rút ngắn gọn là: Tất cả bắt nguồn từ cách nghĩ! Như Napoleon Hill nói: “Sự giàu có bắt đầu bằng một trạng thái tinh thần”.

Đúng như ý nghĩa của tựa đề gốc, “grow” là phát triển, là lớn lên. Tập trung nghĩ đi nghĩ lại về mục tiêu mình đã xác định một cách cụ thể khiến nó ngày càng trở nên rõ ràng, ngày càng lớn mạnh đến mức tự nó sẽ thu hút mọi nguồn lực, mọi sức mạnh, mọi sự hỗ trợ bạn cần có từ vũ trụ, con người... Sau đó, bạn sẽ biết mình cần phải làm giàu như thế nào.





Một điểm đặc sắc nữa của phiên bản Think and Grow Rich do VANLANGBOOKS xuất bản là quyển Cẩm nang hành động Nghĩ giàu là giàu. Cẩm nang sẽ giúp độc giả xây dựng được cách đọc Nghĩ giàu là giàu một cách hiệu quả nhất dựa trên chính tâm trạng, khả năng và khí chất của riêng bạn.

Theo cẩm nang, mỗi người sẽ có cách đọc riêng, qua đó tạo nên lối nghĩ riêng cho mình. Cẩm nang hành động sẽ chốt lại phương pháp vĩ đại của Napoleon Hill, biến lòng khát khao trở thành của cải và sự giàu có đích thực trong cuộc sống.

Nghĩ Giàu Là Giàu mang đến bài học vô giá cho những ai đang loay hoay trong việc định hướng cuộc đời. Hãy khám phá bộ sách này và vẽ ra cho mình lộ trình tinh thần, một cái nhìn trước về nơi bạn sẽ đi, sẽ đến. Chỉ cần bạn có niềm tin, lòng kiên trì, định hướng đúng với khả năng của mình thì chắc chắn sẽ chinh phục được đỉnh cao của sự thành công.