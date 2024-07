'Thanh gươm diệt quỷ: Vô Hạn Thành' sẽ chia thành bộ 3 điện ảnh?

Nguồn tin được các trang báo quốc tế đăng tải ban đầu vốn là nguồn tin bị rò rỉ từ 1 người dùng của trang web chính thức của Jump Victory Carnival. Trang X chính thức của Shonen Jump News cũng xác nhận thông tin này, bài tweet nhận về hơn 230.000 lượt xem, hơn 2.700 lượt yêu thích, đăng tải lại.

Jump Victory Carnival là sự kiện giải trí, đa phương tiện về truyện tranh diễn ra tại thành phố Chiba, Nhật Bản. Sự kiện này dự kiến diễn ra vào ngày 21.7 tới.

Phần cuối Infinity Castle Arc của Thanh gươm diệt quỷ, sẽ được chia thành 3 phần phim điện ảnh, thay vì làm thành loạt phim truyền hình nhiều tập hoặc đem đi chiếu rạp như các mùa trước đây.

Trận Vô Hạn Thành trong nguyên tác Thanh gươm diệt quỷ WEEKLY SHONEN JUMP

Phía Ufotable, hãng sản xuất phim, trước thông tin bị rò rỉ một cách vô tình trên, vẫn chưa lên tiếng xác nhận chính thức với truyền thông, do đó khiến nhiều fan của phim cũng như bộ truyện "đứng ngồi không yên".

Tính đến hiện tại, thương hiệu Thanh gươm diệt quỷ đã sản xuất 4 loạt phim truyền hình (2019 đến hiện tại) và 1 phần phim điện ảnh. Phim điện ảnh Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train (2020) làm nên "cú nổ" phòng vé Nhật và phòng vé thế giới năm đó khi thu về trên 500 triệu USD doanh thu toàn cầu (theo số liệu của The Numbers), là anime ăn khách nhất mọi thời đại.

Chuyển thể từ truyện tranh (manga) của họa sĩ Koyoharu Gotouge, bộ 3 điện ảnh cuối cùng sẽ đưa lên màn ảnh trận chiến giữa ác quỷ ngàn năm Muzan và đội diệt quỷ. Nguồn tin quốc tế nhấn mạnh rằng có thể sẽ có nhiều thông tin mới hơn sẽ được cập nhật thời gian tới, nhưng bộ 3 điện ảnh hứa hẹn sẽ đem lại "trải nghiệm rất khác" cho người hâm mộ thương hiệu, không giống với cách phân bổ phim điện ảnh và truyền hình trước đây cũng trong thương hiệu này.