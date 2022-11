Thanh Hóa: Khởi tố Giám đốc Trung tâm y tế TX.Nghi Sơn

Ngày 11.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Thiệp (59 tuổi), Giám đốc Trung tâm y tế TX.Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 21.8.2021 đến 15.10.2021, với cương vị là Giám đốc Trung tâm y tế TX.Nghi Sơn, ông Thiệp đã chỉ đạo nhân viên và một số người ngoài cơ quan lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật PCR.





Mức thu tiền mẫu đơn là 734.000 đồng/mẫu; và mẫu đôi là 900.000 đồng. Hình thức chỉ xét nghiệm theo quy định thời điểm đó là thực hiện xét nghiệm mẫu đơn, hoặc mẫu đôi. Tuy nhiên, sau khi lấy xong mẫu, ông Thiệp đã chỉ đạo thực hiện xét nghiệm gộp 5 mẫu xét nghiệm 1 lần.

Số tiền chênh lệch thu được từ quá trình xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật PCR từ mẫu đơn, mẫu đôi sang mẫu gộp (5 mẫu 1 lần) ông Thiệp đã chiếm đoạt sử dụng. Tuy nhiên, Công an tỉnh Thanh Hóa chưa công bố số tiền cụ thể là bao nhiêu.