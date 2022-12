‘Thanh Sói’ thừa đánh đấm nhưng kịch bản lại thiếu… muối

Nếu là fan hành động phim Việt ắt hẳn người xem vô cùng thích thú với những pha hành động đẫm máu, cảnh đua xe tốc độ của các cô gái trong Thanh Sói. Phim tạo cảm giác “hả hê” khi những phụ nữ chân yếu tay mềm hạ đẹp từng tên giang hồ thảo khấu trong bối cảnh ngập ngụa tiền, ma túy, nhục dục.

Chém giết thôi là… chưa đủ

Ba cô gái gồm Bi (Đồng Ánh Quỳnh), Thanh (Tóc Tiên) và Hồng (Rima Thanh Vy) đều có quá khứ đen tối. Tuy nhiên chỉ có Bi được minh họa khá rõ thời thơ ấu từng bị đánh đập và hãm hiếp, phải sống đầu đường xó chợ còn hai cô gái kia khán giả nhận ra quá khứ của họ nhờ… thoại. Vì vậy mô-típ trả thù những gã đàn ông từng gây ra nỗi thống khổ cho ba cô gái mà đại diện là bọn xã hội đen toàn những gã trai vai u thịt bắp, đằng đằng sát khí xem ra khó thuyết phục.

Ý thức về nữ quyền là thông điệp các nhà làm phim muốn chuyển tải qua chuyện đời ba cô gái trẻ muốn thay đổi số phận bằng cách giết người không gớm tay. Chuyện này lại quá… giản đơn và phi lô-gíc. Hiếm ai muốn làm lại cuộc đời bằng cách đi trả thù, lấy oán báo oán.

Các cô gái từng vào sinh ra tử, trả thù bọn đàn ông mà các cô cho là những kẻ tạo ra bi kịch đời mình về cuối phim lại chuyển sang tâm lý thù dì Lin (Ngô Thanh Vân đóng) do phát hiện bị dì lừa, đưa vào rọ đi giết tên trùm Hải chó điên (Thuận Nguyễn) do ngày xưa tên này giết chồng và con dì Lin.

Chỉ vì dì Lin cưu mang, đem về nuôi - dù không hề biết thân phận, quá khứ của dì - cả ba cô gái đều cảm kích, quyết đem mạng sống của mình “làm bia đỡ đạn” cho dì để tiêu diệt đám côn đồ khát máu và tàn bạo. Rõ ràng ba cô gái và dì Lin chỉ biết dùng tay chân, nắm đấm diệt kẻ mạnh, lấy cương để mong thắng cương - chuyện ngược đời khi phụ nữ đương đầu với đàn ông từ cổ chí kim.

Thanh Sói không ghi nhận bất cứ hành động nào của bốn người phụ nữ mang chút “chất xám” mà chỉ biết chém giết trong cơn điên dại. Phân cảnh Bi, Thanh và Hồng vào “hang cọp” tìm giết Hải chó điên như chốn không người sau cùng Hồng mất mạng, Thanh trọng thương, còn Bi thì bầm dập khiến người xem phì cười khi dì Lin cứ hỏi: “Kế hoạch chuẩn bị trong 2 năm mà sao lại thất bại?”. Đơn giản và ngây ngô nên hành động xả thân của các cô gái rất thiếu thuyết phục.





Nhiều nhân vật mang cảm giác thừa, chẳng giải quyết hay đem lại kết cuộc gì cho phim như Long bồ đà (Song Luân). Hải chó điên thì ráng gồng cho ra vẻ đàn anh nhưng hành động không xứng tầm đại ca giang hồ thứ thiệt khi đàn em bị giết như ngóe mà không hề biết ai ra tay.

Cảnh nóng đầy nhục dục trong phim cũng chỉ mang tính minh họa chứ không phải là kết quả của sự gắn bó thể xác hay nỗi đau khi bị dày vò.

Diễn xuất của các diễn viên tương đối tròn vai tuy đôi lúc khá “kịch”. Đặc biệt Thanh Sói vẫn còn điểm yếu cố hữu ở phần thoại. Các nhân vật toàn gái giang hồ, trai tứ chiếng nhưng thoại cứ “đẫm chất văn học” hoặc chửi thề cho ra giọng của dân xã hội đen mà quên rằng chỉ có dân chơi “mén” mới mở miệng là chửi bậy còn giang hồ thứ thiệt ăn nói cực kỳ chỉn chu và lịch sự nhưng bộ não thì luôn suy tính trước năm bảy đường để giải quyết vấn đề. Đây là điểm thiếu rõ rệt nhất trong Thanh Sói.

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận Thanh Sói là bộ phim đầy nỗ lực của Ngô Thanh Vân và ê-kíp làm phim trong mặt bằng phim Việt đang trên đà “suy thoái”. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thanh Sói cần thoát khỏi mô-típ phim hành động đáp trả những mối thâm thù bằng việc lấy ác trị ác, lấy chuyện giết người để giải quyết mâu thuẫn cá nhân mà không có chút cân não kèm theo vì như thế cũng chẳng khác gì phim Hai Phượng năm 2019.

Chính vì đem chuyện trả thù đơn giản lên phim mà thiếu đi sự tươi sáng cộng thêm một kịch bản khác biệt nên Thanh Sói khó thu hút khán giả đã quá quen với thể loại phim hành động của Hollywood và ngay cả phim Việt như Dòng máu anh hùng, Bẫy Rồng hay Hai Phượng. Do vậy Thanh Sói đạt doanh thu cao như kỳ vọng trong những ngày mở chiếu dịp Giáng sinh 2022 là điều khó đạt được. Đó là chưa tính phải cạnh tranh với siêu bom tấn Avatar: The Way of Water của James Cameron.