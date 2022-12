Thanh Thanh Huyền: Nếu mua suất thi hoa hậu tôi đã không chờ lâu thế

Trưa 12/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Nhà thiết kế thời trang Julia Đoàn đã chính thức giới thiệu BST túi xách mới nhất của mình mang tên Floralpunk X You.

Tôi phù hợp thi Miss Charm

* Xin chào Thanh Thanh Huyền, bạn nhận được phản hồi gì khi ban tổ chức công bố bạn sẽ thay thế Quỳnh Nga tham gia Miss Charm 2023?

- Thanh Thanh Huyền: Tối 9.12, khi công bố đại diện Miss Charm 2023, tôi không biết gì cả vì còn đang dẫn chương trình trên sân khấu. Sau đó khoảng 1 tiếng, trợ lý của tôi mới thông báo cho tôi, tôi cảm thấy rất bất ngờ và không biết hiệu ứng lại mạnh như thế. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì mọi thứ đến đúng thời điểm. Bên cạnh đó, một số lãnh đạo và khách mời nước ngoài trong chương trình cũng biết thông tin này, họ có tặng hoa và chúc tôi thành công trong hành trình mới, nên tôi nghĩ mức độ lan tỏa của nó rất lớn.

* Gần đây, có rất nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức, vậy vì sao bạn chọn Miss Charm 2023?

- Thật sự, cũng có vài người hỏi tôi tại sao không tham gia cuộc thi này, cuộc thi kia mà lại góp mặt ởMiss Charm 2023, tôi thấy đó là một cái duyên, mọi người thường gọi tôi là MC (người dẫn chương trình) còn Miss Charm viết tắt cũng giống vậy.

Thông tin casting cũng đến vào thời điểm gần đây, tôi thấy nếu có cơ hội tham gia một đấu trường nhan sắc vào tháng 2.2023 thì tôi có thể thực hiện vì lịch trình sau tết của tôi không quá dày. Thêm nữa, vòng casting của Miss Charm được tổ chức theo quy củ nhưng lại diễn ra trong thời gian ngắn nên tôi mới tham gia. Còn nếu một cuộc thi hoa hậu tổ chức trong vòng 1 tháng thì tôi không thể sắp xếp được công việc. Ngoài ra, cũng phải nhắc đến tiêu chí của cuộc thi, đó là tập trung vào quảng bá văn hóa, du lịch và giáo dục, đây là những thứ mà tôi tích lũy được trong thời gian qua.

* Bạn có nghĩ thi hoa hậu ở tuổi 27 là một bất lợi?

- Tôi nghĩ đây là thời điểm chín muồi vì Miss Charm không giống như cuộc thi khác. Tôi nghĩ cần sự trải nghiệm, nghĩa là khi chia sẻ về văn hóa, du lịch, giáo dục thì bạn phải có trải nghiệm. Tôi cảm thấy may mắn khi cuộc đời cho tôi dẫn chương trình ở tạp chí du lịch hay S-Việt Nam từ lúc mười mấy tuổi. Khi đó, tôi có cơ hội ở trong bản làng, ra biên giới, đi Trường Sa và nhiều nơi của Việt Nam nên tôi nghĩ mọi thứ đến với mình đúng thời điểm. Những gì mình được tiếp thu, trải nghiệm đã đến lúc được phát huy.

Có tiền mua giải hoa hậu mà không có tố chất là một bước lùi cho sự nghiệp

* Trước khi công bố, có thông tin Thanh Thanh Huyền đã được chọn nên không cần casting hoặc thậm chí đồn đoán rằng bạn mua suất dự thi này. Bạn cảm thấy thế nào về câu chuyện này?

- Nếu tôi có thể mua thì tôi đã mua từ lâu trong các cuộc thi khác vì đâu ai lại chờ đợi đến 7 năm như thế (cười). Tôi nghĩ nếu một người có tiền mua giải hoa hậu mà người đó lại không có tố chất gì thì đó là một bước lùi cho sự nghiệp của họ. Bởi vì fan sắc đẹp Việt hiện tại không chỉ hiểu biết về kỹ năng mà còn biết cách nhận định rằng cô gái đó có đủ kiến thức, kinh nghiệm phù hợp với cuộc thi hay không. Việc chắc chắn có suất dự thi là điều không thể vì "30 chưa phải là tết", khi casting nếu các bạn khác tốt hơn tôi, vậy họ là người may mắn được chọn. Đây được xem như một "ván cược" của tôi, tôi cứ hồn nhiên đi casting, nếu được thì tôi đi thi còn không tôi sẽ nghĩ rằng mình vẫn chưa phù hợp với tiêu chí. Tôi không ngại thất bại, vì nếu không giành được cơ hội lần này, tôi cứ tiếp tục hành trình của riêng mình.





* Bạn đã chuẩn bị những gì cho hành trang đến với đấu trường nhan sắc này?

- Tôi sẽ tập trung học về văn hóa, du lịch và giáo dục. Bên cạnh đó, tôi biết mình yếu về catwalk nên tôi sẽ tìm một huấn luyện viên ở Việt Nam. Tôi biết mình sẽ phù hợp với ai để có thể cho mình một số gợi ý. Còn việc rèn luyện hình thể, tôi đã tập từ trước khi quyết định đăng ký casting nên bây giờ tôi sẽ cố gắng và tăng cường độ lên. Hơn thế nữa, tôi cũng tích cực học tiếng Anh và tiếng Hoa. Thật sự, tôi chưa bao giờ thi Ielts nên mọi người có thể thấy tiếng Anh của tôi không hề học thuật, tôi dùng những từ đơn giản để khi nói ra cả người Việt Nam và người nước ngoài đều hiểu. Tôi nghĩ mình là người giao tiếp thoải mái nên tôi sẽ truyền tải tốt suy nghĩ của mình.

* Thanh Thanh Huyền kỳ vọng bản thân vào Top mấy?

- Đây là một câu hỏi khó với tôi. Đầu tiên, tôi nghĩ tại sao Thái Lan có thể tổ chức một cuộc thi sắc đẹp và nâng tầm nó thành một cuộc thi mang đẳng cấp quốc tế còn Việt Nam lại không có. Cho nên, tôi nghĩ Miss Charm là cuộc thi nhan sắc quốc tế do Việt Nam làm chủ, vậy sứ mệnh của tôi là đồng hành với cuộc thi xây dựng một đấu trường nhan sắc quốc tế có nguồn gốc từ Việt Nam. Thứ hai, tôi đã từng đi nhiều nơi ở Việt Nam và cảm thấy thiên nhiên đất nước mình quá đẹp nên tôi muốn truyền tải vẻ đẹp đó, đây là sứ mệnh của tôi. Ngoài ra, ai đi thi cũng muốn mình được giải nhất nhưng điều này còn phụ thuộc vào may mắn, góc nhìn của ban giám khảo nữa. Tôi hi vọng mình sẽ được vào top cao.

* Bạn hoạt động TikTok khá mạnh, nhưng hiện nay nền tảng này xuất hiện nhiều nội dung tiêu cực. Vậy bạn làm như thế nào để tránh được ồn ào?

- Đối với tôi, TikToker là người sáng tạo nội dung và người sử dụng TikTok. Mình như thế nào và xem những gì đều phụ thuộc vào bản thân, nếu tôi hướng bản thân đến những thứ tích cực thì trang TikTok của mình sẽ là môi trường tích cực.

Tôi cảm thấy rất bất bình với những TikToker có những chiêu trò câu view vì tầm nhìn của họ bị hạn hẹp. Có thể đoạn clip của bạn hot trong một khoảng thời gian, hoặc bạn nhận được nhiều lượt theo dõi dù bị ghét nhưng giá trị bạn tạo ra cho xã hội là gì, đó là câu hỏi mà người đó phải hỏi chính mình.

Trong tương lai, mọi thứ phát triển và văn minh hơn, các nhãn hàng sẽ không tìm đến những TikToker đó nữa. Ngược lại, nếu những nhãn hàng tìm đến những bạn như thế, đó là điều không tốt cho thương hiệu. Cho nên, tôi rất trân trọng những nhà sáng tạo nội dung mang lại giá trị và sống thật với chính mình. Tôi nghĩ khán giả bây giờ tinh mắt nên họ sẽ nhận ra thôi, đó là lý do những chương trình gần đây có nghệ sĩ thực lực, có cá tính đều tỏa sáng.

- Cảm ơn những chia sẻ của Thanh Thanh Huyền!