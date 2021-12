Thanh toán tiền điện qua dịch vụ Mobile Money

Nhờ nỗ lực trong đa dạng các kênh thanh toán, hiện nay EVNCPC có hơn 75% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt (tăng 13,54% so với cùng kỳ), tỉ lệ % số tiền thanh toán KDTM là 91,72% (tăng 4,17% so với cùng kỳ). Hiện khách hàng thanh toán tiền mặt còn lại chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi. Do đó, trong thời gian đến, EVNCPC sẽ tích cực phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone…) để đưa Mobile-Money đến với khách hàng ở khu vực này với mục tiêu dài hạn đạt trên 95% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt vào năm 2025.

Nghiệm thu, đưa vào vận hành dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép nhánh rẽ TBA 110kV Liên Trì Dự án Cải tạo đường dây 110kV mạch kép nhánh rẽ TBA 110kV Liên Trì (TP.Đà Nẵng) vừa được chính thức nghiệm thu và đưa vào vận hành. Đây là dự án do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay thương mại và vốn khấu hao với tổng mức đầu tư được phê duyệt 32,4 tỉ đồng. Dự án có quy mô cải tạo đường dây 110kV mạch kép nhánh rẽ TBA 110kV Liên Trì từ dây dẫn ACSR-185/29 thành dây ACCC-277mm2, có chiều dài tuyến 4,43km; thay cách điện và phụ kiện dây dẫn và dây chống sét. Tại TBA 110kV Liên Trì sẽ được cải tạo thay thế dây dẫn, chuỗi cách điện trên thanh cái C11, C12, thay dây dẫn đến các nhánh xuất tuyến 171, 172 từ dây ACSR-185/29 lên dây ACSR-400/51, thay kẹp cực thiết bị dao cách ly, máy cắt, thanh cái 110kV. Phú Yên lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng PC Phú Yên vừa hoàn thành mục tiêu lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh. Song song với việc lắp đặt công tơ điện tử, đơn vị triểnZ khai ngay việc lắp đặt thiết bị thu thập dữ liệu đo xa để khai thác hiệu quả thiết bị, đảm bảo toàn bộ điểm đo công tơ khách hàng đạt 100% online trên hệ thống RF-Spider. Đây là dấu ấn quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa đề án lưới điện thông minh và minh bạch hóa hoạt động mua bán điện. Huấn luyện thi công lưới điện đang vận hành bằng phương pháp sử dụng platform cách điện Tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (CPCCEPC), Hội đồng kiểm tra sát hạch đã tổ chức kiểm tra sát hạch có điện khóa đào tạo “Huấn luyện thi công lưới điện đang vận hành đến cấp điện áp 22kV bằng phương pháp sử dụng platform cách điện” cho các học viên của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC). Đây là khóa đào tạo thuộc kế hoạch đào tạo năm 2021 của EVNCPC đã được Hội đồng thành viên EVNCPC phê duyệt. Theo đó, kế hoạch đào tạo cho 80 CBCNV, chia làm 7 lớp học. Dù điều kiện khó khăn về dịch Covid-19 nhưng công tác tổ chức học phần không có điện và có điện lớp 1 đã hoàn thành tốt. Trước đó, CPCCEPC vừa tổ chức khai giảng khóa đào tạo vận hành cho Nhà máy thủy điện Đak Ba - Công ty Cổ phần Bách Thiên Lộc thuộc TCT CP Vinaconex. Khóa đào tạo dự kiến diễn ra từ ngày 16.12.2021 đến ngày 8.4.2022 với 300 giờ học lý thuyết, 360 giờ học thực hành và 240 giờ thực tập tốt nghiệp tại nhà máy thủy điện. Vũ Lâm