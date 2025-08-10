Nhiều cư dân mạng đã vô cùng bức xúc khi xem qua đoạn video ghi lại cảnh xe khách giường nằm vượt ẩu trên cao tốc, chèn đường xe khác suýt gây tai nạn nguy hiểm.

Vụ việc diễn ra vào khoảng gần 11 giờ 20 phút ngày 3.8.2025 trên Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Bạch Hà, tỉnh Lào Cai.

Thất kinh xe khách vượt ẩu, tạt đầu "cướp đường" ô tô con trên cao tốc

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng về Lào Cai. Khi vừa qua khu vực cầu Ngòi Thia, tài xế giật mình khi phát hiện từ phía sau bất ngờ xuất hiện một xe khách giường nằm màu đỏ, mang biển kiểm soát 50H-693.77 đang bất chấp luật, cố lấn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều xe.

Đáng nói, không những lái xe sai luật (cố tình lấn qua vạch kẻ liền nét màu vàng), khi phát hiện có xe ở hướng ngược lại, tài xế xe khách nói trên còn liều lĩnh không chịu giảm tốc, liều lĩnh tạt đầu ô tô con gắn camera hành trình ở khoảng cách gần để nhập về đúng làn đường quy định, ép ô tô gắn camera hành trình và một ô tô khác phía sau phải phanh gấp để nhường đường.

Tình huống xe khách vượt ẩu, sau đó cố tình tạt đầu "chèn đường" xe khác trên cao tốc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình huống suýt dẫn đến tai nạn liên hoàn nguy hiểm, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ trước kiểu lái xe bất chấp, xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế xe khách.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm. Đồng thời đề nghị cần có thêm giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ô tô chạy ngược chiều, vượt ẩu trên cao tốc, nhất là những tuyến cao tốc nhỏ hẹp, chưa có dải phân cách cứng như cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Không tuân thủ vạch kẻ đường trên cao tốc bị xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định, phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường. Ngoài ra, trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



