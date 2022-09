The Callisto Protocol thách thức khả năng chịu đựng người chơi bằng những cái chết kinh khủng nhất

The Callisto Protocol là một trong những trò chơi được các fan của dòng game kinh dị mong đợi nhất mùa thu năm nay. Sau khi đoạn trailer xuất hiện, nó ngay lập tức gây sự chú ý đến những “thánh đồ chết chóc”. Tựa game kinh dị này được giới hâm mộ bàn tán xôn xao hàng ngày trên những diễn đàn phả hệ không gian chết của Glen Schofield. The Callisto Protocol đang bước đầu trở thành một trò chơi kinh dị bậc nhất, nơi mà cái chết đã trở thành các quân bài định mệnh.

The Callisto Protocol là game nhập vai kinh dị sinh tồn theo những cách đẫm máu, kinh hoàng và đáng sợ nhất. Đây là điều mà nhà phát triển Mark James gần đây đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với IGN Japan, ông đã nói rằng ‘giờ đây những cái chết đẫm máu đã trở thành “thương hiệu” của chúng tôi. Chúng tôi có những kiểu chết đặc biệt ở cuối mỗi đoạn trailer. '

Mark James cũng tuyên bố rằng những cái chết trong The Callisto Protocol không phải là một hình phạt, mà là một cách để người học hỏi thông qua những sai lầm của họ trong quá trình giải trí. Với triết lý này, James tiết lộ rằng The Callisto Protocol hiện đang làm việc với các thành viên sản xuất để đặt 'một thành tích vào đó khi người chơi chứng kiến tất cả những cái chết có thể có trong game.' Điều này đồng nghĩa rằng những cái chết của nhân vật chính sẽ đến từ bất cứ đâu trong The Callisto Protocol như: Quái vật, khung cảnh của trò chơi hay bất kỳ cách nào khác mà đội ngũ sản xuất cảm thấy phù hợp để giết người chơi của mình.’





Tất nhiên, James sẽ không nói về bao nhiêu cách độc đáo có thể giết chết người chơi, nhưng anh ấy đã nói thêm rằng 'bạn sẽ phải làm việc chăm chỉ để trải nghiệm điều đó.' Nói cách khác, nó có vẻ giống như một thách thức của nhà phát triển đưa ra cho gamer để cảnh báo trước cái chết. Điều đó mang đến những cảm giác phấn khích cho người hâm mộ The Callisto Protocol, những người săn thành tích với tất cả những thử thách của The Callisto Protocol.'

Có thể người chơi sẽ nhận được những gói quà bất ngờ nếu ai đó vô tình chết đủ kiểu, nhưng vì mục tiêu trong trò chơi thường là không chết, nên đó cũng là lý do mà người chơi sẽ có thể bỏ lỡ một số kiểu chết trong The Callisto Protocol.