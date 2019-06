20 trẻ tử vong nghi ngộ độc quả vải ở Ấn Độ chỉ trong 24 giờ

tin liên quan 31 trẻ tử vong nghi ngộ độc quả vải ở Ấn Độ “Chính phủ sẽ nỗ lực kiểm soát tình hình sớm nhất”, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cam kết khi đến thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Đại học Y Sri Krishna (SLMCH) ở vùng Muzaffarpur thuộc bang Bihar, vùng trồng vải chính ở nước này. “Chính phủ sẽ nỗ lực kiểm soát tình hình sớm nhất”, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cam kết khi đến thăm các bệnh nhi tại Bệnh viện Đại học Y Sri Krishna (SLMCH) ở vùng Muzaffarpur thuộc bang Bihar, vùng trồng vải chính ở nước này.

Theo Đài RT ngày 17.6 dẫn nguồn từ Bộ Y tế Ấn Độ, ít nhất 3 trẻ em đã tử vong lúc ông Vardhan đang ở bệnh viện.

Khoảng 146 bệnh nhi với các triệu chứng tương tự vẫn đang được điều trị.

Giới chức y tế Ấn Độ khuyên các bậc cha mẹ nên cho con trẻ ăn tối đầy đủ và không cho chơi lâu ngoài nắng vào thời điểm nắng nóng hoành hành như hiện nay.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến tử vong hiện chưa rõ song hồi năm 2015, các nhà khoa học Mỹ cho biết bệnh viêm não nói trên có thể liên quan đến một chất độc trong quả vải , ức chế khả năng sản sinh glucose trong cơ thể, gây hạ đường huyết đột ngột.

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san y tế The Lancet, các chuyên gia Mỹ cho rằng số trẻ trên bị ngộ độc do ăn vải lúc bụng đói. Hầu hết các nạn nhân là trẻ em nghèo sống ở vùng trồng vải và các em thường ăn quả rơi xuống đất vườn.

Nghiên cứu được Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tài trợ này cho thấy quả vải chứa một số độc tố cản trở khả năng sản sinh đường glucose trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng lượng đường trong máu của trẻ vốn đã xuống thấp do không ăn tối. Do đó, tối đến những trẻ trên thường thức dậy la hét trước khi rơi vào tình trạng co giật và hôn mê như bị phù não cấp.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra một số trẻ nhập viện ở Muzaffarpur từ tháng 5-7.2014 và tìm thấy mối liên quan với đợt bùng phát bệnh phù não và co giật của trẻ em ở vùng Caribbe.

Đợt bùng phát này do ăn quả ackee chứa hypoglycin, độc tố ngăn cơ thể tạo ra glucose. Các xét nghiệm cho thấy quả vải cũng chứa hypoglycin.

Từ phát hiện này, các chuyên gia Mỹ khuyên cha mẹ nên cho trẻ ăn tối đầy đủ và hạn chế số lượng quả vải cho trẻ em. Những trẻ có triệu chứng ngộ độc vải cần phải được điều trị nhanh chóng như chứng hạ đường huyết.

Một quan chức y tế địa phương tên Ashok Kumar Singh cho hay các nạn nhân đều có triệu chứng của Hội chứng viêm não cấp (AES) và hầu hết hạ đường huyết đột ngột.