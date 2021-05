28 người Myanmar lãnh án tù khổ sai sau vụ đốt nhà máy Trung Quốc

Reuters ngày 28.5 dẫn từ cổng thông tin Myawady do quân đội Myanmar kiểm soát cho hay các bị cáo nhắm vào một nhà máy giày và một nhà máy dệt may ở khu công nghiệp Hlaing Tharyar ở ngoại ô Yangon. Sau vụ phóng hỏa, lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình, khiến hàng chục người chết hoặc bị thương và thiết quân luật được áp dụng trong khu vực.