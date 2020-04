45 năm ngày thống nhất đất nước 30.4.1975 - 30.4.2020: Việt - Mỹ cùng bảo vệ lợi ích chung của khu vực

Không còn nhìn nhau qua lăng kính ý thức hệ Quan hệ Việt - Mỹ trong những năm qua càng ngày càng phát triển, đặc biệt là trong lãnh vực an ninh ở khu vực Biển Đông. Việt Nam là nước có bờ biển dài nhất trong khu vực Biển Đông, nên những thách thức và đe dọa trong khu vực này đều ảnh hưởng Việt Nam nhiều hơn những nước ven biển khác. Mặt khác, khu vực Biển Đông cực kỳ quan trọng đối với Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Á cũng như ở các nơi khác trong các lĩnh vực an ninh, chuyên chở hàng hóa, phát triển kinh tế … Vì thế, Mỹ cần có sự hợp tác của Việt Nam để cùng nhau bảo vệ lợi ích chung. Cho nên, quan hệ Việt - Mỹ sẽ được tiếp tục củng cố trong thời gian tới. Ngoài vấn đề lợi ích chung trong lĩnh vực an ninh cho toàn khu vực như vừa đề cập ở trên, thì hai nước cũng đã hiểu nhau hơn qua chiến tranh và sự hy sinh của cả hai phía. Việt Nam và Mỹ không còn nhìn nhau qua lăng kính ý thức hệ nữa. Quan hệ tốt giữa Việt Nam và Mỹ sẽ giúp bảo vệ an ninh trong khu vực. Thiếu an ninh thì sẽ không thể phát triển tốt kinh tế và tài nguyên của khu vực được. Một ví dụ là vấn đề thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi ở Biển Đông của Việt Nam và Malaysia trong những năm gần đây đã không phát triển được vì bị Trung Quốc quấy nhiễu. Quan hệ Việt - Mỹ nếu càng thắt chặt hơn sẽ càng nâng cao sự tin cậy của các nước trong khu vực đối với Mỹ. GS Ngô Vĩnh Long

(Chuyên ngành sử học Đông Á, Đại học Maine, Mỹ)