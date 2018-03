Anh khám xét trụ sở Cambridge Analytica

Cambridge Analytica là công ty bị cáo buộc mua thông tin của 50 triệu người dùng Facebook mà không có sự đồng thuận của chủ tài khoản, sau đó dùng vào mục đích chính trị.



Theo Reuters, tòa án cấp cao Anh ngày 23.3 cấp cho Ủy ban An toàn thông tin Anh (ICO) lệnh khám xét trụ sở, truy cập cơ sở dữ liệu và mạng máy chủ của Cambridge Analytica.

Lãnh đạo ICO Elizabeth Denham đang điều tra liệu thông tin cá nhân của người dùng có bị thu thập trái phép, và liệu Facebook có biện pháp mạnh tay khi biết được sự việc.

Facebook trước đó tuyên bố được Cambridge Analytica đảm bảo rằng toàn bộ dữ liệu đã bị xóa vào năm 2015, khi mạng xã hội này phát hiện ra vấn đề. Tuy nhiên, phóng sự điều tra của tờ The New York Times và The Observer cho thấy dữ liệu vẫn được giữ lại để sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và trưng cầu dân ý Brexit tại Anh năm 2016.

Cambridge Analytica phủ nhận những thông tin trên trong khi giám đốc chiến dịch kêu gọi Anh rời EU (Vote Leave) Dominic Cummings cũng phủ nhận có liên hệ với công ty này.